Les investissements étrangers en Wallonie ont dégringolé en 2022

Treize nouveaux projets étrangers et quatorze expansions ont vu le jour en Belgique en 2022. Le chiffre le plus bas de la dernière décennie. À Bruxelles, ce sont 44 nouveaux projets et trois expansions qui ont été enregistrés, contre respectivement 116 et 44 en Flandre.

Sur l'ensemble de la Belgique, le nombre d'IDE a diminué de 4% l'année dernière, passant de 245 en 2021, à 234. Cela la place sous la moyenne européenne (-1%) et la fait régresser de la 6e à la 9e place du classement des pays européens les plus attractifs, dominé par la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Cette situation s'explique par les incertitudes et la crise économique engendrées par le conflit militaire en Ukraine, qui ont freiné la reprise post-covid, avance EY.

Ces investissements ont en revanche généré 16% d'emplois en plus au cours de la même période, soit un total de 8.071, plaçant la Belgique en tête du classement européen en ce qui concerne la création de postes. Néanmoins, le nombre d'emplois par projet reste inférieur à la moyenne du continent, à 38 contre 82.

En 2022, la vaste majorité des investissements étrangers en Belgique provenait des États-Unis (41), suivis de la France (30), du Royaume-Uni (27), de l'Allemagne (19) et des Pays-Bas (17). Le secteur du transport et de la logistique est celui qui a attiré le plus grand nombre de projets (40).