Les exportations européennes vers les pays voisins de la Russie ont fortement augmenté

L'Union européenne (UE) a interdit les exportations de nombreux produits vers la Russie depuis le début du conflit en Ukraine et les États membres ont alors intensifié leurs relations commerciales avec les pays voisins comme le Kirghizistan, l'Arménie et l'Ouzbékistan, analyse vendredi l'économiste Eric Dor, directeur des études économiques à l'IESEG School of Management, Paris et Lille. Cette situation entraîne cependant une présomption de contournement des sanctions car ces pays continuent à commercer librement avec la Russie.