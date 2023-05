Les perspectives d'investissement se redressent dans l'industrie manufacturière, selon la Banque nationale de Belgique

Dans l'industrie manufacturière, l'indicateur des investissements pour l'année 2022 se chiffre à 33 points, nettement revu à la hausse par rapport à l'enquête de l'automne dernier (14 points). Les intentions d'investissement pour 2023 se raffermissent vivement, l'indicateur atteignant 42 points.

Dans le secteur des services aux entreprises, l'indicateur pour 2022 s'établit finalement à 38 points, accusant un léger recul par rapport à l'enquête précédente (41 points alors). Pour 2023, l'indicateur baisse légèrement à 33 points, mais reste largement supérieur aux résultats de l'enquête réalisée à l'automne dernier (2 points), détaille la BNB.

L'enquête a également sondé les entrepreneurs afin de connaître l'évolution de leurs investissements par type de biens. Dans l'industrie manufacturière, il s'avère que la dynamique des investissements est principalement portée par les investissements en machines et équipements, avec un indicateur de près de 45 points, tandis que les terrains, bâtiments et autres infrastructures atteignent un peu plus de 20 points. L'indicateur des investissements en biens intangibles, en revanche, devient négatif, alors qu'il s'établissait à 16 points en 2022.

Dans les services aux entreprises, les investissements en biens intangibles constituent également la composante la moins dynamique, tant en 2022 qu'en 2023. Pour les trois types de biens d'investissement, l'indicateur s'affiche en baisse, indique la BNB.