L'homme d'affaires britannique Mike Lynch extradé aux Etats-Unis pour une vaste fraude à 5 milliards de dollars

Un an après la transaction en cause dans ce dossier, HP avait accusé Autonomy d'avoir truqué ses comptes, après avoir découvert ce que le groupe américain présente comme "des irrégularités comptables importantes". HP reprochait notamment à l'ancien directeur général d'Autonomy, Mike Lynch, et à l'ancien directeur financier de la société, Sushovan Hussain, d'avoir artificiellement gonflé les revenus déclarés, la croissance des revenus et les marges de l'entreprise.

Le groupe américain avait alors passé presque 9 milliards de dollars de dépréciations, dont plus de 5 milliards présentés comme le résultat de manipulations comptables perpétrées au sein d'Autonomy avant la transaction. HP a réclamé auprès de la Haute Cour de justice de Londres un remboursement de ces 5 milliards de dollars aux deux ex-dirigeants d'Autonomy.

Sushovan Hussain a quant à lui déjà été condamné à de la prison aux États-Unis et écroué.