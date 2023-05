Si les investissements étrangers sont en baisse en Wallonie par rapport à 2021, plus d’emplois ont été créés

“On compte 34 dossiers conclus soit 52,8 % en moins par rapport à 2021”, explique la patronne de l’Awex, Pascale Delcomminette. Un chiffre plus important donc. Néanmoins, ces investissements vont générer “la création 1 634 emplois, soit 59,3 % de plus qu’en 2021. Nous enregistrons moins de dossiers mais davantage d’emplois par dossier : le nombre d’emplois par dossier est passé, en moyenne, de 14 en 2021 à 48 en 2022. Soit trois fois plus d’emplois par dossier et une augmentation globale de 50 % de l’emploi par rapport à l’année dernière. C’est bien cela notre objectif : la création d’emplois”.

Pérenniser des structures existantes

Pourquoi alors, les chiffres sont-ils différents de ceux avancés par le baromètre 2022 d’EY ? C’est manifestement une question de méthodologie et le problème est récurrent. “Historiquement, l’Awex comptabilise les dossiers venant de Flandre et de Bruxelles. Ensuite, l’Awex prend en compte les investissements étrangers sans création d’emplois. Parce qu’il s’agit d’un renforcement de la position économique de la région. Ces investissements étrangers peuvent d’ailleurs créer de l’emploi indirect… Enfin, et surtout, l’Awex attend pour établir ses résultats de disposer d’éléments objectifs, comme l’achat d’un terrain ou un contrat de location signé. Pour sa part, EY refuse de considérer les investissements intrabelges. Ils prennent en compte des informations émanant des entreprises, mais comptabilisent également des résultats sur base d’articles de presse qui annoncent un possible investissement.”, explique notre interlocutrice qui trouve ça quand même un peu “agaçant”. “À chaque fois ça fait la Une et c’est destructeur pour notre image. Les lecteurs ou certains investisseurs potentiels ne vont pas toujours voir derrière l’info à quelle réalité elle correspond vraiment”.

Précisons enfin que les investissements réalisés en 2022 en Wallonie sont surtout des “réinvestissements dans leurs sites existants. 651,6 millions d’euros concernent des extensions. Cela signifie que les investisseurs trouvent un intérêt à se déployer en Wallonie et qu’il s’agit d’investissements structurants et pérennes”.