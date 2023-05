Revue Boursière : Sous la pression du plafond de la dette américaine

Et puis, les observateurs sont inquiets du risque d’un écueil de taille aux États-Unis, avec ces discussions sur le relèvement du plafond de la dette. C’est ce qui a pesé sur les premiers jours de la semaine, la perspective d’un accord semblant se profiler entre les équipes du président démocrate Joe Biden et celles du président de la Chambre des représentants, le républicain Kevin McCarthy. Ce début de disparition du risque que l’État fédéral fasse défaut sur sa dette a semblé si convaincant que les places boursières de la planète en ont profité pour redémarrer aux derniers jours de la semaine. L’échéance fatale du 1er juin se rapproche toutefois dangereusement.

Le retour du Nikkei au sommet

Le fait est passé relativement inaperçu en raison de la baisse d’intérêt des investisseurs européens suite au Krach de la fin des années '90, mais en un peu plus de 30 ans, la Bourse de Tokyo a finalement réussi à revenir vers ses sommets historiques. Avec en toile de fond le retour de gros investisseurs vers les actions japonaises, mais aussi dans les entreprises et sur le terrain. C’est que comme d’autres pays d’Asie, le Japon propose des alternatives à la machine industrielle chinoise, avec des spécialités pointues en haute technologie, et du personnel de haut niveau, sans oublier la stabilité politique. Depuis le début de l’année, l’indice Nikkei qui flirte avec les 31 000 points désormais a progressé de près de 20 %.

Cours du nikkei. ©IPM Graphics

Ce qui fait dire à certains qu’une correction est probable. Cela n’empêche pas le groupe du milliardaire américain Warren Buffett, Berkshire Hathaway, d’investir ouvertement dans des poids lourds de la région depuis près de trois ans.

En bonne intelligence

À New York, la reprise liée aux perspectives de l’accord politique sur la dette a propulsé les poids lourds cotés en Bourse vers des sommets. Et ce fut notamment le cas une fois encore de tous les groupes impliqués dans le développement de l’intelligence artificielle. Nvidia, le fabricant de composants utilisés par les unités conversationnelles, en premier qui est courtisé par tous les opérateurs du secteur. Le titre a doublé de valeur depuis le début de l’année, et AMD n’est pas loin derrière. Des gestionnaires ont d’ores et déjà créé des fonds dédiés à haut potentiel.

Promoteurs immobiliers sous pression

Aux États-Unis encore, le Wall Street Journal le mettait en évidence vendredi, l’immobilier est sous pression. Les ventes de maisons ont chuté de 23 % en avril d’une année sur l’autre, et les valorisations baissent. Du déjà-vu, puisqu’historiquement, la hausse des taux d’intérêt provoque systématiquement des pressions sur les prix et les ventes. Ici, bien entendu, cette pression est d’autant plus grande que l’on vient d’une période de taux au plancher. Les acheteurs ayant privilégié les contrats à taux variables sont les plus exposés. En Belgique, les particuliers ont culturellement tendance à jouer la sécurité et choisir des taux fixes.

Cette semaine, le groupe immobilier Atenor a dérapé en Bourse, chutant de 18 % sur de mauvaises nouvelles. C’est qu’en plus du coût du crédit, l’entreprise est confrontée à la pression d’un marché des bureaux lui-même impacté par l’adoption des nouveaux comportements de travail. L’entreprise est désormais gênée aux entournures, avec des développements qui se vendent mal, à prix réduits, et une trésorerie en souffrance. Atenor devra sans doute faire appel au marché pour refaire des liquidités. Ce qui risque de peser encore sur la valorisation. Nous répétons dans ces colonnes que les promoteurs sont plus exposés à la hausse des taux, que les SIR (sociétés immobilières réglementées) protégées par un cadre légal restrictif au niveau de l’endettement.