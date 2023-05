"Un embargo strict sur les diamants russes tuerait Anvers" : la métropole flamande attend anxieusement la décision du G7

À lire aussi

Si les États-Unis ont annoncé un embargo sur les diamants bruts russes, ce n’est pas (encore) le cas de l’Union européenne. L’enjeu est de taille : la Russie est le plus gros producteur mondial de diamant brut, troisième produit d’exportation du pays, après le pétrole et le gaz. La patrie de Poutine aurait exporté pour près de 5 milliards de dollars de pierres précieuses en 2021. De quoi financer en partie sa guerre en Ukraine. Bref, la situation devient difficilement tenable côté européen. Ce vendredi, Charles Michel, le président du Conseil européen, a ainsi annoncé à Hiroshima que l’Union européenne allait “limiter le commerce des diamants russes” dans le cadre des sanctions contre l’invasion de l’Ukraine. “Les diamants russes ne sont pas éternels”, a-t-il ironisé devant la presse, confirmant une prochaine mesure européenne après l’embargo déjà annoncé plus tôt dans la journée par le Royaume-Uni sur ces pierres précieuses.

La Belgique serait directement concernée par cette mesure puisqu’elle figure parmi les principaux importateurs de diamants russes. Près de 85 % des pierres brutes négociés à travers le monde transitent ainsi par Anvers. Avant la guerre en Ukraine, près d’un tiers des diamants pour le commerce anversois provenait de Russie. “Nous attendons la déclaration définitive du G7 pour pouvoir vraiment réagir, explique Tom Neys, le porte-parole de l' Antwerp World Diamond Centre (AWDC). On fait déjà tout le possible pour limiter l’arrivée de diamants russes dans notre pays. Mais un embargo strict tuerait Anvers. Ce serait fini. On deviendrait un marché européen, mais plus mondial. Les diamantaires partiraient vers Dubai ou à Mumbai en Inde”.

”La clé se trouve aux États-Unis, plus grand marché d’achat de diamants au monde”

Tom Neys le rappelle : le secteur diamantaire belge n’est pas opposé formellement à un embargo sur les gemmes russes mais il doit s’accompagner de la mise en place d’un système technologique pour pouvoir tracer les pierres précieuses venues de Russie. “Le système actuel de déclaration de provenance des pierres ne fonctionne pas”. L’embargo américain serait ainsi facilement contourné via des pays comme l’Inde où les diamants russes sont taillés et envoyés avec le label “Made in India” vers les États-Unis. “Sept diamants sur dix vendus aux États-Unis sont en fait des pierres russes, affirme M. Neys. Il faut que tout le monde joue avec les mêmes règles, ce qui serait le cas avec un traçage technologique, autrement cet embargo ne fonctionnera pas. La solution technologique est prête. Maintenant, c’est aux politiques de faire le choix. de l’adopter ou non”. Pour le porte-parole, la clé se trouve aux États-Unis, plus grand marché au monde d’achat de diamants. “Que vont-ils décider ? C’est un mystère”. L’enjeu est aussi financier : en cas de traçage technologique, les pierres russes vendues l’année dernière aux USA sous une fausse étiquette ne vaudraient plus rien. Les débats risquent d’être animés ce week-end.

Les dirigeants du G7 pourront présenter leurs arguments directement au Premier ministre indien Narendra Modi, dont le pays entretient des liens militaires étroits avec la Russie, et qui a refusé de condamner l’invasion russe de l’Ukraine.