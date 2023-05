Scandale Adani : l'Inde, royaume du capitalisme de connivence

Les soupçons révélés le 24 janvier dans une étude d’Hinderburg Research, une société d’investissement américaine, avaient contraint le milliardaire à annuler l’appel au marché de 2,3 milliards d’euros d’actions.

Complaisance des autorités

Les activités du conglomérat Adani, avec plus de 26 000 salariés, vont des ports aux aéroports en passant par la production et la distribution d’électricité, l’exploitation de charbon, la fabrication de ciment, la 5G, l’hydrogène vert et même les pommes. La capitalisation boursière de ses sociétés s’élevait à 217 milliards d’euros le jour de la parution de l’enquête d’Hinderburg. Gautam Adani a diversifié son groupe depuis vingt ans à coups de levées de fonds et d’acquisitions d’actifs publics et privés et aussi, disent ses détracteurs, grâce à la complaisance des autorités et du Premier ministre Narendra Modi. Les deux hommes se connaissent depuis plus de vingt ans. Gautam Adani est originaire du Gujarat, un État de l’ouest que Narendra Modi a dirigé de 2001 à 2014. Après sa victoire aux législatives cette année-là, Modi s’était envolé pour New Delhi à bord d’un avion du milliardaire.

La proximité de Gautam Adani avec le Premier ministre explique-t-elle que le Sebi tarde à agir ? Le 15 mai, le Sebi a admis devant la Cour suprême qu’il n’avait plus enquêté sur le groupe depuis 2016. L’aveu est étonnant : des doutes agitaient le secteur bancaire indien sur le fonctionnement interne du conglomérat depuis cette époque.

De multiples levées de fonds

"Hindenburg n'est pas la première société à pointer du doigt Adani. Cela fait au moins cinq ou six ans que d'autres acteurs disaient à peu près la même chose", témoigne le dirigeant d'une grande banque indienne sous couvert d'anonymat, qui ajoute : "Par le passé, nous avons commandité des audits pour comprendre la structure du capital, comment les fonds sont levés et redirigés. C'était d'autant plus important que cela faisait une vingtaine d'années que le conglomérat procédait à des levées importantes pour financer son expansion." Ce banquier a lui-même examiné des demandes de prêts d'Adani. "Gautam Adani est venu nous voir à diverses reprises pour qu'on finance des projets très ambitieux. Mais nous lui avons demandé d'attendre. Les emprunts accordés par notre banque étaient devenus très élevés au milieu des années 2010. On risquait de dépasser les plafonds autorisés par nos règles internes, voire par la RBI, la Reserve Bank of India. En outre, les soupçons qui planaient sur Adani nous ont convaincus qu'il fallait qu'on fasse attention."

Un système opaque

La passivité du régulateur boursier et les liens entre Adani et le pouvoir en disent long sur le capitalisme de connivence qui caractérise l'économie indienne depuis plusieurs décennies. L'hebdomadaire The Economist indiquait, dans son index 2021 du capitalisme de connivence, que 43 % de la fortune des milliardaires indiens provenaient de l'exploitation des ressources naturelles et foncières ainsi que de secteurs qui nécessitent des licences, des permis ou des contrats publics comme la défense, la construction, la banque… La hausse a été de quatorze points en six ans.

Ce contexte pousse des investisseurs étrangers à s’associer avec une société locale, parfois dans le cadre d’une coentreprise. À charge ensuite à leur partenaire indien de gérer les obstacles bureaucratiques voire les demandes de financement des partis pour obtenir les autorisations nécessaires. Depuis cinq ans, la loi autorise les entreprises à donner de l’argent aux formations politiques à travers des bons vendus par la State Bank of India, la première banque publique. Ces bons sont reversés aux partis en toute opacité : ni l’entreprise, ni le bénéficiaire n’ont l’obligation de publier l’identité du parti ou du donateur.