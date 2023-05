Les prix du gaz vont-ils repartir à la hausse ?

Les experts attribuent l’accalmie actuelle à plusieurs choses. Selon Gas Infrastructure Europe, les stocks de gaz de l’Union européenne sont remplis à 65 % de leurs capacités. Ce taux de remplissage est historiquement élevé, et cela a contribué à calmer les marchés.

En outre, la tendance baissière pourrait se maintenir dans les semaines à venir. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la demande liée à la reconstitution des stocks de gaz sera deux fois moins élevée durant l’été 2023, par rapport à l’été 2022. Comme la demande de gaz pour le chauffage résidentiel sera aussi plus faible durant l’été, les prix pourraient encore baisser dans les semaines à venir.

Néanmoins, cela ne veut pas dire que les prix vont se maintenir à 30 euros par MWh jusqu’à la fin de l’année. Les marchés anticipent d’ailleurs un prix de 50 euros par MWh au cours du prochain hiver.

Selon l’AIE, plusieurs éléments pourraient faire pression à la hausse sur les prix du gaz. En 2022, la demande chinoise de gaz naturel liquéfié (GNL) a connu une chute “sans précédent” de 20 %. Cette demande chinoise atone a permis à l’Europe d’importer davantage de GNL sur son territoire.

Le revers de la médaille est que l’Europe est devenue ultra-dépendante du GNL. Ainsi, le gaz naturel liquéfié a représenté 2/3 des importations européennes de gaz et 1/3 de son approvisionnement en 2022. Si, pour une raison ou pour une autre, il devait y avoir moins de GNL disponible au niveau international, l’Europe pourrait donc avoir des difficultés à importer.

L’AIE ajoute que la Russie pourrait encore diminuer ses exportations de gaz vers l’Europe cette année. Après une chute de 90 milliards de m³ en 2022, l’AIE anticipe une nouvelle réduction des flux russes de 35 milliards de m³ en 2023. On parle ici du gaz russe transporté par gazoducs, pas du GNL russe.

La demande pourrait aussi augmenter

À côté des problèmes potentiels d’offres, des risques pèsent aussi sur la demande. L’AIE cite la sécheresse en été, qui pourrait diminuer la production d’électricité des centrales nucléaires et des installations hydroélectriques. Résultat, les centrales au gaz pourraient fonctionner davantage pour compenser ces pertes de production. Un hiver plus froid que d’habitude pourrait aussi faire flamber la demande de gaz pour le chauffage.

Bref, de nombreux risques existent, ce qui amène l’AIE à opter pour un “optimisme prudent” face à la baisse actuelle des prix du gaz. Tous les facteurs précités pourraient “facilement raviver les tensions sur le marché et la volatilité des prix”, estime l’AIE.

Face à ces menaces, l’AIE appelle les gouvernements européens à faire baisser la demande de gaz de façon structurelle. En effet, comme l’a rappelé l’experte Anne-Sophie Corbeau, de l’université de Columbia, la grande majorité de la baisse de la consommation européenne de gaz durant l’année 2022 est expliquée par un hiver clément et par la destruction de la demande industrielle. Or l’hiver doux pourrait ne pas se répéter, tandis que la destruction de la demande implique des prix ultras élevés.

L’AIE appelle donc les gouvernements à soutenir le déploiement des énergies renouvelables, des pompes à chaleur et à favoriser les mesures d’efficacité énergétique. Le but étant de faire baisser de façon structurelle la consommation européenne de gaz. L’AIE anticipe d’ores et déjà une nouvelle baisse de 5 % de la consommation européenne de gaz en 2023.