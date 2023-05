Ces derniers prévoient des difficultés dans plusieurs secteurs. Les services de bus et de taxis pourront être affectés. Au sein de l'aéroport même, la capacité limitée des installations de screening pourrait entraîner des retards, de l'ordre d'une trentaine de minutes, selon une porte-parole. La présence du personnel aux contrôles de sécurité des passagers est en effet moindre que d'habitude.

Les services de nettoyage de l'aéroport seront également perturbés, "mais les équipes disponibles feront tout leur possible pendant cette journée d'action", précisent encore les autorités aéroportuaires.

Organisée en front commun syndical (FGTB, CSC et CGSLB), la manifestation démarrera à 10h00 de la gare de Bruxelles-Nord, où une série de discours seront prononcés. Le cortège s'élancera ensuite vers 11h00 et se dirigera vers la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), puis vers le Palais de Justice. Le cortège devrait se disperser aux environs de 12h30 à la gare du Midi. Entre 10.000 et 15.000 personnes sont attendues dans les rues de la capitale.

La Stib a déjà annoncé à l'aube ce lundi que seule la ligne de métro 1 est desservie, de même que quelques lignes de trams et bus.

Les lignes de tram 3, 4, 7, 8, 9, 51 (limité à Guillaume De Greef) et 92 (limité à Sainte-Marie) sont opérationnelles, indique la Stib sur son site internet et ses réseaux sociaux. Quant aux bus, ils circulent bien sur les lignes 12, 34, 36, 46 (uniquement Moortebeek-Anneessens), 50, 53, 59, 65, 71, 87 (prolongé jusque Étangs Noirs), 88, 95 et T-bus 92.

Toutes les autres lignes ne sont pas exploitées.

Du côté de la TEC, en Wallonie, l’ensemble des perturbations sont recensées sur le site internet. Il semble que la région de Liège-Verviers soit particulièrement touchée, le TEC évoquant de "très importantes perturbations".

Quant à la Flandre, De Lijn avait déjà signalé dimanche que 55% des chauffeurs ne prendraient pas leur service ce lundi. Les voyageurs sont invités à vérifier si leur trajet est assuré sur le site web ou sur le planificateur d'itinéraires de De Lijn.