Alexander De Croo vante les mérites du nucléaire à Berlin

Pour rappel, la Belgique a finalement choisi de prolonger de dix ans la durée de vie de deux réacteurs nucléaires : Doel 4 et Tihange 3. Néanmoins, cette prolongation ne sera effective qu’en cas d’accord entre Engie, le propriétaire des centrales, et le gouvernement De Croo.

Si notre Premier ministre a vanté les mérites du nucléaire à Berlin, cela ne signifie pas qu’il est favorable à la construction de nouvelles centrales sur notre territoire à court et moyen termes. En revanche, à plus long terme, Alexander De Croo est favorable à l'installation de réacteurs de nouvelle génération, qui génèrent peu de déchets nucléaires. Or cette technologie ne devrait être disponible qu’à l’horizon 2040-2045, au plus tôt. En attendant, le libéral n’est donc pas favorable à l’implantation en Belgique de technologies moins innovantes de SMR, les petits réacteurs modulaires.

Energie abondante

Le Premier a vanté les mérites du nucléaire parce qu’il estime que l’industrie européenne aura besoin d’énergie décarbonée en abondance. Et il pense qu’une combinaison renouvelable/nucléaire est nécessaire pour fournir cette énergie. Grâce à elle, il serait possible, selon le libéral, d’allier croissance économique et réduction des émissions de CO2. Alexander De Croo s’est d’ailleurs attaqué au "mythe" selon lequel la décroissance économique était une solution pour diminuer nos rejets de carbone. "Cela ne marchera jamais, parce que c’est complètement contraire à notre nature humaine", a-t-il déclaré.

La croissance toujours néfaste ?

Notons que certains experts rejettent l’idée selon laquelle il est possible de diminuer nos émissions de CO2, tout en perpétuant notre modèle basé sur la croissance économique. "Mon opinion, qui est notamment fondée sur les travaux des professeurs Timothée Parrique (NdlR: université de Lund) et Jason Hickel (NdlR: université de Barcelone), est que c’est un vœu pieux de vouloir la croissance et la diminution du CO2", estime, par exemple, le professeur Francesco Contino (UCLouvain).

Mais, selon notre Premier ministre, l’Europe est déjà parvenue à déconnecter la croissance économique des émissions de CO2. "Nous y parvenons, a-t-il déclaré à Berlin. Depuis le milieu des années 1990, il existe une déconnexion structurelle qui ne cesse de s’agrandir".

Il est vrai que les émissions de gaz à effet de serre de l’UE ont diminué de 24 % entre 1990 et 2019, tandis que le PIB européen a augmenté de plus de 60 % sur la même période. Néanmoins, ceci ne prend pas en compte les émissions importées de l’UE. En effet, les émissions des biens importés en Europe ne sont pas attribuées à l’UE. Or, en 2015, l’UE a importé trois fois plus de carbone qu’elle n’en a exporté.

Mettre sur pause la protection de l’environnement ?

Quoi qu’il en soit, Alexander De Croo estime qu’il est vital de donner la priorité à la lutte contre les émissions de CO2 plutôt qu'à l’élaboration de nouvelles directives européennes protectrices de l’environnement (par exemple la directive REACH concernant les produits chimiques). Car l’industrie ne pourra pas tout faire : à la fois lutter contre le CO2 et gérer de nouvelles réglementations de protection de l’environnement.

Enfin, le Premier estime que l’UE doit répondre à l’Inflation Reduction Act américain, en offrant aussi des subsides aux technologies vertes. Selon lui, ces aides doivent être octroyées à toutes les entreprises qui réduisent effectivement leurs émissions, indépendamment du secteur dans lequel elles évoluent.