Chaque année, 11 milliards d'euros de recettes TVA échappent au fisc belge

En cause, de manière générale: les biens et services fournis "en noir", mais également les lacunes du traitement administratif du commerce international, l'optimisation fiscale et la faillite d'entreprises ayant des dettes TVA impayées, selon L'Echo.

Des données européennes montrent que les pays voisins se montrent plus efficaces que la Belgique dans l'encaissement des taxes sur la consommation. Dans l'accord gouvernemental, les partenaires de la coalition se sont fixés pour ambition de ramener le "trou de la TVA au niveau des pays voisins".