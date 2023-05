Le risque de pauvreté en Belgique va refluer à 10 % de la population active d'ici 2030

La principale raison du repli du risque de pauvreté tient en quelques mots: la hausse des salaires, consécutive notamment à la hausse du taux d'emploi, croît plus vite que celle des minima sociaux.

Plus d’emplois, moins de pauvreté…

Ces prochaines années, et le mouvement est enclenché depuis quelques années déjà, le taux d’emploi augmente de manière régulière. Il oscille aux alentours de 75 % actuellement (moins de 70 % dans les régions bruxelloise et wallonne). Il y a quelques années, il était encore inférieur à 70 %. Certes, la Flandre tire la statistique vers le haut et le taux d’emploi ne rend pas complètement compte de la qualité de la présence sur le marché du travail (à temps plein ou pas, notamment) mais le constat est là, expliquent les auteurs de l’étude du Bfp : l’emploi fait se replier le risque de pauvreté. “Tant dans le groupe des 18-54 ans que dans celui des 55-66 ans, la proportion de personnes vivant dans des ménages sans emploi est de loin le principal déterminant direct du risque de pauvreté", relève le Bureau du Plan.

Les ménages sans emploi sont des ménages composés de personnes en âge de travailler dont aucune n’occupe un emploi rémunéré. Il s’agit le plus souvent d’isolés avec ou sans enfants. Aujourd’hui, ce seuil de pauvreté doit tourner aux alentours de 1350 euros. “Il était précisément de 1293 euros en 2021" rappelle Raphael Desmet, l’un des trois auteurs de l’étude. Le niveau de ce seuil n'est connu qu'avec un certain retard.

Bref, compte tenu de la progression attendue du taux d’emploi (plus prononcée parmi les plus de 55 ans), la proportion de personnes dans les ménages sans emploi diminue jusqu’au début des années 2030. Cette progression tient à plusieurs facteurs : la présence plus longue des femmes sur le marché du travail, l’allongement de l’âge de la retraite, la limitation des pensions anticipées, etc.

La question du bien-être

S’il ressort de la projection que le risque de pauvreté diminue pour l’ensemble de la population et pour tous les groupes d’âge jusqu’en 2030 au moins, ce n’est plus cas après. À partir du début des années 2030, le risque de pauvreté de la population d’âge actif augmenterait. Pourquoi ? "Une fois encore, c'est la hausse des salaires, relativement plus élevée que la hausse des allocations minimales, qui engendre la remontée du risque de pauvreté chez les personnes d'âge actif", explique Raphael Desmet. Comme l’explique le Bureau du Plan, “les hypothèses importantes pour la projection de la pauvreté sont, d’une part, la croissance salariale de long terme de 1,5 % par an (à partir de 2045) et, d’autre part, l’adaptation au bien-être de 1 % par an de l’ensemble des allocations minimums”. Pour le dire plus simplement, la croissance des salaires est attendue en plus forte hausse sur le long terme que l’adaptation des allocations sociales et minimas sociaux.

“La progression du risque de pauvreté des ménages sans emploi à partir du début des années 2030 s’explique par le recul, par rapport au seuil de pauvreté, des allocations minimums d’invalidité et de chômage, ainsi que du revenu d’intégration" explique ainsi le Bureau du Plan. Paradoxal donc, à première vue : la hausse du taux d’emploi, à plus long terme, a un effet négatif indirect sur le risque de pauvreté via la hausse des salaires, surtout chez les plus jeunes et, après 2040, pour les femmes isolées plus âgées, notamment.

Deux axes de travail

Quelles pistes pourrait-on dès lors suivre pour remédier à ce revirement après 2030 ? “Un axe de travail est celui d’augmenter le taux d’emploi chez les personnes de plus de 50 ans. Ce scénario bénéficierait tant à la soutenabilité des finances publiques qu’à la soutenabilité sociale, estime Raphael Desmet, puisque cela permettrait d’avoir des carrières plus longues, et donc d’avoir un effet positif sur le niveau de pension, et la baisse du risque de pauvreté”.

Un autre axe pour contrer la hausse du taux de pauvreté au-delà de 2030 des personnes plus âgées, est de “travailler sur les adaptations au bien-être. Dans le Pacte des générations, qui postule une croissance de 1 % pour les minimas, on pourrait par exemple mettre davantage de poids dans les minimas de pension et de grapa (garantie de revenus aux personnes âgés, NdlR), pour contrer cette hausse attendue à très long terme du risque de pauvreté des seniors", conclut l’expert du BfP.