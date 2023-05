Quel est ce nouvel obstacle qui pourrait se dresser face à la prolongation nucléaire ?

Dans la foulée, le groupe français Engie, propriétaire d’Electrabel, avait fait savoir qu’il s’opposait à cette décision. Par la suite, il a fait une contre-proposition à la CPN, qui est actuellement en cours d’analyse. Cette contre-proposition consiste, évidemment, à minimiser l’augmentation du montant des provisions nucléaires. Si la CPN devait rejeter l’argumentaire d’Engie, ce qui est probable, le litige devrait se régler devant la Cour des marchés. Le verdict de la CPN est attendu d’ici quelques semaines.

Un dossier en plus à régler

Il s’agit là d’un dossier qui pourrait compliquer les négociations, déjà ardues, entre Engie et le gouvernement De Croo, relatives à la prolongation de Doel 4 et Tihange 3.

Notons que ces négociations, si elles aboutissent, régleront automatiquement une partie du litige précité. En effet, Engie et la Vivaldi doivent se mettre d’accord sur une facture ferme et définitive adressée au groupe français pour ses déchets nucléaires. En cas d’accord sur cette facture, le système actuel des provisions nucléaires, qui fait l’objet du litige précité, serait abandonné. Et le différend serait réglé.

Mais, quoi qu’il arrive, le système actuel des provisions nucléaires doit persister pour le volet démantèlement des centrales nucléaires. Sur ce volet précis, le litige entre Engie et la CPN pourrait donc se poursuivre, même en cas d’accord sur la prolongation de Doel 4 et Tihange 3.

Que pourrait-il donc se passer ? Deux cas de figure sont envisagés, selon nos informations. Ainsi, Engie et le gouvernement De Croo pourraient régler le litige autour du démantèlement des centrales, dans le cadre des négociations sur la prolongation de Doel 4 et Tihange 3. Dans ce cas, il y aurait un dossier supplémentaire à régler dans le cadre de ces négociations, qui sont déjà compliquées.

Au contraire, les deux parties pourraient décider de ne pas régler à l’amiable la question du démantèlement. Dans ce cas, le litige serait tranché par la Cour des marchés, indépendamment des négociations sur la prolongation de Doel 4 et Tihange 3. Mais le maintien d’une action en justice n’est pas de nature à faciliter les discussions sur la prolongation de Doel 4 et Tihange 3.

Le coût des déchets difficile à évaluer

Mais, justement, où en sont ces négociations ? Pour rappel, les deux parties étaient censées arriver à un accord sur le montant de la facture des déchets nucléaires pour le 15 mars, au plus tard. Ce délai est donc allègrement dépassé. Pourquoi ce retard ? Selon nos informations, le travail à fournir pour évaluer le coût de gestion des déchets nucléaires est gigantesque. C’est ce qui expliquerait le retard pris par les négociateurs. “Les cinq ou six dernières années, tant Engie que l’Ondraf (NdlR : l’organisme public chargé de s’occuper des déchets nucléaires) n’ont pas beaucoup avancé dans la caractérisation des déchets nucléaires, explique une source. Le travail est titanesque et cela m’étonnerait qu’on arrive à un accord avant le 30 juin. L’ambiance ne serait d’ailleurs pas très bonne entre les négociateurs”.

Néanmoins, tant Engie que le gouvernement ont tout intérêt à aboutir à un accord. En effet, la Vivaldi veut pouvoir compter sur Doel 4 et Tihange 3 dès l’hiver 2026. Pour cela, il faudrait rapidement trouver un accord avec Engie sur leur prolongation.

De son côté, Engie veut être fixé sur la facture qu’il devra payer pour ses déchets nucléaires. “Sans quoi, on resterait dans le système actuel des provisions nucléaires et Engie devrait tout de même payer”. Sans compter que le système actuel implique des révisions, tous les trois ans, du montant des provisions nucléaires. Et on a vu que l’augmentation des provisions nucléaires peut se chiffrer en milliards d’euros. Un scénario qu’Engie voudra éviter dans le futur…