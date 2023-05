Etats-Unis : la confiance des consommateurs américains un peu moins morose qu'anticipée

C'est également nettement mieux que les attentes des analystes, qui tablaient sur un indice situé à 57,8 points, selon le consensus publié par briefing.com. "Cette baisse rappelle celle observée lors de la crise sur la plafond de la dette de 2011, durant laquelle la confiance avait également plongé", a noté Joanna Hsu, directrice de l'enquête, citée dans le communiqué.

Démocrates et républicains sont engagés dans un bras de fer sur le relèvement du plafond de la dette américaine, une manoeuvre législative indispensable pour que la première économie mondiale puisse continuer à emprunter et à payer ses factures, ses fonctionnaires et ses créanciers. Mais l'absence d'avancée dans les discussions renforce le risque d'un défaut partiel américain, qui serait une première, possiblement dès le 1er juin, si les Etats-Unis ne sont pas en mesure de régler leur prochaine échéance.

L'Agence de notation Fitch a annoncé mercredi placer la note AAA des Etats-Unis sous surveillance en vue d'une possible baisse, signe que le marché commence à anticiper le risque de défaut. "Les anticipations à long terme ont également plongé, indiquant que les consommateurs sont inquiets de voir la récession se matérialiser et ajouter à leurs difficultés", a-t-elle ajouté.

Le sous-indicateur liée aux anticipations a en effet reculé pour sa part de 8,4%, à 55,4 points, alors que celui concernant la situation économique actuelle baisse de 4,8%, à 64,9 points. Les consommateurs américains s'inquiètent notamment assez peu de l'état de leurs finances personnelles, les revenus continuant à augmenter et ainsi compenser, au moins partiellement, l'inflation persistante.

Reste que cette dernière reste repartie à la hausse, selon les données publiées vendredi par le ministère du Commerce, à 4,4% sur un an en avril, contre 4,2% en mars, selon l'indice PCE, celui privilégié par la Banque centrale américaine (Fed) pour décider ou non d'une nouvelle hausse de ses taux.

Malgré tout, les consommateurs s'attendent à une inflation moins élevée en fin d'année que ce qu'ils envisageaient encore en avril.