Boucle du Hainaut : Catherine Fonck dénonce le "double discours malhonnête" du gouvernement wallon

Plusieurs riverains, rassemblés au sein de l’ASBL Revolht, s’opposent vigoureusement au projet. Selon eux, Elia devrait opter pour une ligne souterraine en courant continu. Au contraire, Elia prône l’installation d’une ligne aérienne en courant alternatif (avec éventuellement une petite partie enterrée, mais toujours en alternatif). Selon Elia, le courant alternatif est indispensable, si on veut que le réseau électrique local du Hainaut puisse se connecter à la Boucle. Or ce type de courant ne peut pas être enterré sur de longues distances, contrairement au courant continu, affirme Elia.

Willy Borsus (MR), le ministre wallon en charge de l’Aménagement du territoire, est responsable du dossier au niveau wallon. À son initiative, le gouvernement wallon a confirmé le besoin de la Boucle du Hainaut. Néanmoins, le libéral a précisé que l’étude d’incidence environnementale analyserait toutes les alternatives au projet tel que proposé par Elia. Selon Willy Borsus, l’étude d’incidence doit donc évaluer si le projet alternatif défendu par l’ASBL Revolht tient la route.

À lire aussi

Le fédéral avance

Par ailleurs, la ministre fédérale de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), a récemment approuvé le Plan de développement fédéral d’Elia 2024-2034. Or ce plan inclut le projet controversé de la Boucle du Hainaut.

Catherine Fonck, chef de groupe Les Engagés à la Chambre, estime que cet aval fédéral est “incohérent”. “Le plan d’Elia, validé par le gouvernement fédéral, indique que la solution aérienne en courant alternatif sera choisie, explique Catherine Fonck. Il est précisé qu’un enfouissement partiel, toujours en courant alternatif, pourrait être envisagé. En revanche, le plan d’Elia ferme complètement la porte à un enfouissement complet en courant continu, la solution préconisée par Revolht. Or Willy Borsus a récemment indiqué que cette piste serait analysée dans l’étude d’incidence”.

guillement La Boucle du Hainaut est un projet stratégique pour notre avenir énergétique. Il faut donc convaincre les riverains d’adhérer au projet. Et la seule façon de le faire est d’opter pour une ligne souterraine en courant continu.

La cheffe des Engagés dénonce donc un “double discours malhonnête” de la part du gouvernement wallon. Selon elle, Willy Borsus laisse croire qu’on étudie le scénario alternatif de Revolht, alors que le fédéral a déjà validé la solution prônée par Elia.

Catherine Fonck dénonce également l’absence de réaction du gouvernement wallon lors de la consultation publique organisée par Elia. “Elia a organisé une consultation publique sur son plan de développement, dont fait partie la Boucle du Hainaut, précise-t-elle. La Région wallonne a été amenée à réagir officiellement à cette consultation publique d’Elia. Or, dans le rapport de cette consultation publique, on peut lire que le gouvernement wallon a validé les choix d’Elia. S’il accepte tel quel le projet d’Elia, le gouvernement wallon doit le dire publiquement.”

Catherine Fonck appelle le gouvernement wallon à faire pression sur Elia et le fédéral pour qu’ils modifient le projet. “La Boucle du Hainaut est un projet stratégique pour notre avenir énergétique, déclare-t-elle. S’il n’est pas accepté par les riverains, il y aura des recours à chaque étape et la mise en service en 2030 ne sera pas possible. Il faut donc convaincre les riverains d’adhérer au projet. Et la seule façon de le faire est d’opter pour une ligne souterraine”. Une solution qui n’en est pas une, selon Elia.

La cheffe de groupe les Engagés a questionné Tinne Van der Straeten sur ce dossier sensible.