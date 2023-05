L'inflation sur la base de l'indice santé diminue quant à elle de 5,95% à 5,90%. L'indice santé lissé s'établit à 124,63 points en mai. Le prochain indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales est fixé à 125,60 points.

Les prix de l'énergie exercent une pression à la baisse sur l'inflation, gaz naturel en tête (-60,4% sur un an) alors que le bois et les autres combustibles solides (+48,2%) et les billets d'avion (+41,8%) tirent l'inflation à la hausse. Tout comme les produits alimentaires (boissons alcoolisées comprises) dont l'augmentation des prix atteint 15,51% en mai, contre 16,64% en avril.

Par rapport à mai 2022, les prix du cacao et poudre à base de chocolat (+31,8%), du sucre (+29,1%), des pizzas et quiches (+28,9%) et du lait entier (+28,8%) ont fortement augmenté.

S'agissant de l'inflation selon l'indice européen des prix à la consommation harmonisé (IPCH), une première estimation pour la Belgique est de 2,7% pour le mois de mai 2023, selon Statbel. L'IPCH est utilisé à des fins de comparaison entre pays européens et par la Banque centrale européenne (BCE) pour la détermination de sa politique monétaire. Les résultats de l'indice des prix à la consommation et de l'IPCH ne sont pas identiques, en raison principalement de différences de pondération et de composition du panier de biens et de services sur lequel se basent ces indices.