L'avion à hydrogène vert: une technologie qui pourrait être compétitive, à condition de taxer le kérosène

Dès 2020, le gouvernement s’est montré emballé par cette énergie décarbonée devenue une "priorité pour la souveraineté énergétique et industrielle de la France", annonçant une enveloppe de 7,2 milliards d’euros de soutien public d’ici 2030, dont 2 milliards dans le cadre du plan de relance post-Covid. L’engouement autour de l’hydrogène vert, également perçu comme un moyen de réduire la dépendance de l’Europe au gaz russe, n’a fait que s’amplifier ces derniers mois. Dans son scénario "net zéro", l’Agence internationale de l’énergie prévoit que la demande sera multipliée par six d’ici à 2050, avec une explosion dans les secteurs de l’industrie, de l’électricité et des transports. "Le débat sur l’hydrogène a beaucoup été focalisé sur l’aspect technologique et peu d’éléments ont été donnés sur le versant économique, pouvant laisser penser que ce secteur n’est pas du tout compétitif. Or, il peut l’être", assure Jérôme du Boucher, responsable aviation à Transport & Environment France.

Le 22 mai, l’ONG européenne, qui ausculte avec méthode les solutions pour décarboner nos déplacements, a justement publié une étude économique réalisée par le groupe de recherche Steer, examinant les coûts d’exploitation futurs des avions à hydrogène sur les vols intra-européens. Conclusion : l’hydrogène vert peut être une technologie efficace et compétitive pour décarboner le secteur "mais seulement si des politiques adéquates de taxation et de tarification du carbone sont mises en place".

299 milliards d’euros d’investissement d’ici 2050

L’étude suppose l’entrée en service d’une flotte de 127 avions à hydrogène en 2035 et une taxation du kérosène fossile conforme à la proposition de directive sur la taxation de l’énergie de la Commission européenne, à 10,75 €/GJ – soit environ 0,37 €/L. Concrètement, en 2035, les coûts d’exploitation d’un vol de 1 000 miles nautiques pour un avion à hydrogène seraient inférieurs de 2,1 % à ceux d’un avion utilisant un mélange de carburant aviation durable (SAF) et de kérosène, si ce dernier est taxé. En revanche, ils seraient 7,7 % supérieurs si le mélange SAF /kérosène n’est pas taxé.

Autre point saillant de l’analyse : le coût total du déploiement d’avions à hydrogène pour l’aviation intra-européenne s’élèverait à 299 milliards d’euros d’ici 2050 (pour une flotte de 3 521 appareils). Plus de la moitié du coût (54 %, soit 161 milliards d’euros) serait liée à la production d’hydrogène vert (si celui-ci est produit en Europe). 23 % supplémentaires seront nécessaires pour la liquéfaction de l’hydrogène – le processus par lequel l’hydrogène gazeux est refroidi à très basse température pour devenir liquide. D’autres coûts sont liés au développement de l’infrastructure de l’hydrogène dans les aéroports (12 %) et à la distribution du carburant (6 %). Le développement des engins eux-mêmes ne représenterait que 5 % du coût total soit 15 milliards d’euros. "Cette somme initiale relativement faible doit cependant être engagée avant 2035, sous peine de compromettre le succès de ces nouveaux avions", précise l’ONG. "Malgré les annonces d’Airbus, aujourd’hui, on a très peu d’éléments tangibles sur la réelle maturité du projet et les moyens effectifs mis en œuvre", souligne toutefois Jérôme du Boucher. Or, "aujourd’hui, on estime que l’utilisation de l’hydrogène sera beaucoup plus économe en énergie que les carburants d’aviation durable qui sont la solution préconisée par tous les acteurs du secteur parce qu’elle ne nécessite pas l’invention d’un nouvel avion et le développement de nouvelles infrastructures", continue-t-il.

Les SAF regroupent les biocarburants (qui n’ont de bio que le nom), aussi appelés agrocarburants, et les carburants dits synthétiques ou e-fuels. Si les biocarburants de première génération émettent assurément moins de gaz à effet de serre que le kérosène, ils posent d’autres problèmes. Fabriqués à partir de blé, de colza ou de betteraves à sucre, ils entrent en concurrence avec la production de nourriture – les terres cultivables n’étant pas infinies – menaçant de surcroît la sécurité alimentaire de la planète. "Il faut absolument éviter que le fiasco du routier se répète pour l’aviation, prévient le responsable aviation de Transport & Environment France. Entre la déforestation massive en Asie du Sud-Est et la destruction des puits de carbone, les précédentes réglementations européennes qui ont obligé à incorporer des biocarburants dans le secteur automobile ont été pires en termes d’impact climatique que si on avait continué à utiliser du carburant fossile."

Les biocarburants de deuxième génération (à base de résidus agricoles tels que la paille, les déchets forestiers, etc.) et de troisième génération (microalgues), ne sont, eux, pas du tout au point pour être utilisés à grande échelle. Quant aux carburants de synthèse, ils sont fabriqués à base d’hydrogène vert, obtenu par électrolyse, et de monoxyde de carbone (CO) issu du CO₂. S’ils ne rejettent pas de soufre ou d’hydrocarbures polyaromatiques, ils émettent d’autres polluants, tels que les oxydes d’azote (NOx) et coûtent six à huit fois plus cher que le kérosène.

L’hydrogène vert, quasi inexistant

Problème, l’hydrogène dit "vert" – c’est-à-dire fabriqué grâce à un électrolyseur connecté à une source d’électricité décarbonée (renouvelable ou nucléaire) – a beau être un des piliers du "Green Deal" européen, il relève pour le moment plus du fantasme que de la réalité. Pour commencer, il représente moins de 2 % de la consommation d’énergie de l’Europe. Ensuite, "aujourd’hui, l’écrasante majorité (entre 95 et 99 %) est produite à partir de gaz naturel fossile. Il y a déjà un enjeu à décarboner la production existante et à changer ses usages dans l’industrie, soulève Ines Bouacida, chercheuse climat énergie à l’Institut du développement durable et des relations internationales. A l’avenir, il serait plus pertinent de développer cette énergie pour décarboner la fabrication de l’acier (faite à partir de charbon) qui représente environ 7 % des émissions de CO₂ au niveau mondial."

En 2021, Emmanuel Macron avait ainsi annoncé la création d’"au moins deux Gigafactory d’électrolyseurs" et la volonté de "produire massivement de l’hydrogène et l’ensemble des technologies utiles à son utilisation" d’ici à 2030. Outre, "l’alimentation des camions, bus, trains et avions", les secteurs de l’acier, du ciment et de la production chimique étaient pointés en priorité.

Baisser le trafic aérien pour décarboner

Pourtant, les limites techniques liées à l’hydrogène restent importantes. Entre sa production par l’électrolyse, la compression, le transport, et le rendement des piles à combustible, la perte énergétique est énorme, de l’ordre de 75 %. "Si demain on veut se mettre à fabriquer des voitures à hydrogène, il faudrait trois fois plus de panneaux solaires ou d’éoliennes que pour des voitures électriques avec batteries. Ce serait complètement stupide, explique l’ingénieur Philippe Bihouix, directeur général de l’agence d’architecture Arep et auteur du Bonheur était pour demain (Points Seuil, 2022). Il faut cantonner l’hydrogène à l’industrie (acier de haut-fourneau, production d’engrais nitratés) et aux modes de transports trop lourds pour utiliser des batteries, comme l’aérien." Mais là encore, le stockage reste un problème : "Pour avoir la même énergie qu’un litre d’essence, il faut sept litres d’hydrogène stockés à 700 bars sous forme gazeuse et quatre litres stockés sous forme liquide à -253 °C", explique-t-il. En plus d’être plus volumineux que les carburants fossiles, l’hydrogène fuit. "La molécule est tellement petite qu’il n’existe pas de réservoir complètement étanche à l’hydrogène, glisse Philippe Bihouix. Et, dans certaines proportions, associé à l’oxygène, il devient explosif."

Comme le pointent les experts et l’étude de Transport & Environment, l’hydrogène n’est donc ni adapté aux vols long-courriers ni aux vols courts (pour lesquels l’électrique, et surtout le train, sont de meilleures solutions). Si le développement de cette énergie peut s’avérer intéressant pour les moyen-courriers, dans tous les cas, la décarbonation du secteur aérien devra passer par une diminution du trafic. "Globalement, par passager kilomètre parcouru, les avions consomment beaucoup moins qu’il y a vingt ans, mais la croissance du trafic annihile les gains technologiques. C’est l’effet rebond", analyse Philippe Bihouix. Lui trouve l’ouverture d’un débat sur la taxation du kérosène pertinente, prenant l’exemple de la Suisse, qui, depuis le début des années 2000, taxe les poids lourds au profit du rail. Ou comment encourager un changement de mentalités. "Dans nos sociétés européennes, de nombreuses personnes peuvent se permettre de partir deux ou trois jours à des milliers de kilomètres à un prix raisonnable grâce à l’avion, conclut Ines Bouacida, il faut probablement que cela change."