Forte baisse des faillites à Bruxelles, mais record en Flandre

Depuis le début de l'année, la Belgique a connu 4.429 faillites (+8,3%). C'est encore le nord du pays qui donne le ton avec 2.692 faillites, 81 de plus que lors de l'année record de 2013. En Wallonie, on constate une progression de 23% (1.108 faillites) sur base annuelle alors que Bruxelles recule de 25,3%, à 612 faillites.

Par secteur, c'est celui de la construction qui a le plus souffert avec une hausse de 13,5% (919 faillites) entre janvier et mai 2023 et la même période de l'année précédente. L'horeca progresse également, de 16,7% à l'échelle nationale, à 797 faillites. Une fois encore, Bruxelles semble épargnée puisque le nombre de faillites dans l'horeca recule de 35,2%.

La baisse des faillites à Bruxelles peut en partie s'expliquer par le fait que les administrations fiscales et sociales émettent de plus en plus d'assignations en dissolution, ce qui fausse quelque peu les statistiques de faillites habituelles, relève Graydon.