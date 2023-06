La mauvaise année boursière "a fait mal" au portefeuille des plus fortunés : Elon Musk dépasse Bernard Arnault, la Belgique limite la casse

Pour être fortuné, selon Capgemini, il faut disposer d’un patrimoine d’un million de dollars, hors résidence principale. L’année dernière, 21,7 millions personnes sur la planète (dont 138 667 en Belgique) étaient ainsi considérées comme millionnaires, soit un recul de 3,3 % par rapport à 2021 (-1,7 % pour la Belgique).

Bernard Arnault détrôné par Elon Musk

Logiquement, la valeur de leur fortune elle aussi a reculé, avec un patrimoine total estimé de 83 000 milliards de dollars, soit une baisse de 3,6 % par rapport à l’année précédente (-2,5 % pour notre pays). La Belgique limite la casse. Il y a eu certes une diminution du nombre de millionnaires (en dollars) et de leur fortune, mais moins importante que la tendance mondiale. “Cela représente le plus grand recul en dix ans, en raison des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques”, souligne toutefois Capgemini. L’une des raisons de cette chute est à trouver sur les places financières dont les plus fortunés sont habituellement friands.

L'index des milliardaires de Bloomberg ©IPM Graphics

Les Bourses ont ainsi fait le grand plongeon l’année dernière : l’indice CAC 40 a perdu 9,5 %, tandis que le Nasdaq aux États-Unis s’effondrait de 33 %, et l’indice S&P 500, rassemblant les 500 principales entreprises américaines, a reculé de 20 %. Récemment, certaines des plus grandes fortunes, dépendantes des résultats boursiers, ont ainsi connu certains revers, même si leur patrimoine continue de croître globalement. De quoi chambouler toutefois le célèbre classement Forbes. L’ex-première fortune mondiale, le patron de LVMH, Bernard Arnault, vient ainsi d’être dépassé par le patron de Tesla, Elon Musk, avec un patrimoine de 192 milliards de dollars, contre 187 milliards pour le Français.

Dans le détail, les fortunes situées en Amérique du Nord ont connu le plus fort recul en valeur avec -7,4 %, suivies par celles situées en Europe (-3,2 %) et en Asie-Pacifique (-2,7 %), selon l’étude.

À l’inverse, celles situées en Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient ont progressé, relève Capgemini, à la faveur de performances solides dans les secteurs pétroliers et gaziers, dont les prix se sont envolés avec l’éclatement de la guerre en Ukraine et les sanctions imposées à la Russie par l’Occident.