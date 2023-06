L'inflation en zone euro ralentit de nouveau en mai: la Belgique parmi les taux les plus faibles

Dans la zone euro, l'inflation était repartie légèrement à la hausse en avril, interrompant une série de cinq baisses mensuelles consécutives. Elle reste cependant très au-delà de l'objectif de 2% que se fixe la Banque centrale européenne (BCE), qui a enchaîné les relèvements de ses taux directeurs pour tenter d'endiguer la hausse des prix.

Le taux d'inflation avait atteint un record en octobre 2022, à 10,6% en glissement annuel, après un an et demi de hausse ininterrompue, accélérée par la guerre en Ukraine dans le sillage de la reprise économique post-Covid. En mai, l'indice des prix à la consommation a pu se replier grâce notamment au recul marqué de 1,7% sur un an des tarifs de l'énergie (carburants, électricité, gaz...), qui ont repris leur décrue après une augmentation de 2,4% en avril.

La principale contribution à l'inflation vient toujours des prix de l'alimentation (y compris alcool et tabac), qui ont encore flambé en mai de 12,5% sur un an dans la zone euro, enregistrant tout de même un nouveau ralentissement par rapport à avril (+13,5%).

De même, les prix des biens industriels (hors énergie) restent toujours en très forte hausse (+5,8%), mais marquent eux aussi un ralentissement sensible par rapport à avril (+6,2%). Le renchérissement des prix des services se poursuit également mais se modère en mai à 5% (contre 5,2% en avril).

Parmi les 20 pays partageant la monnaie unique, le Luxembourg (2%), la Belgique (2,7%) et l'Espagne (2,9%) ont connu les taux d'inflation les plus faibles, selon les estimations dévoilées par Eurostat.

L'inflation a reculé de 0,9 point en France, pour s'établir en mai à 6% sur un an. La France fait donc mieux que l'Allemagne (6,3%, après 7,6% en avril) et l'Italie (8,1%, après 8,7% en avril). Les taux les plus élevés ont encore été enregistrés dans les pays baltes: Estonie (11,2%), Lituanie (10,7%) et Lettonie (12,3%).