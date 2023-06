Environnement et droits humains : "Des gens crèvent. Les entreprises doivent arrêter avec cet argument de la charge administrative"

Du côté des fédérations patronales, la FEB n’a pas de commentaire à faire pour le moment. L’Union wallonne des entreprises (UWE) se rangeant derrière celle-ci, c’est chou blanc également. Du côté d’Agoria, visiblement, la question est suivie de plus près. Mais niveau position, on se range pour le moment derrière Business Europe, l’association regroupant les fédérations patronales européennes, le lobby en chef pour la préservation de leurs intérêts.

Et ce dernier est assez négatif. “Le Parlement européen n’a pas réussi à mettre en place des règles de diligence raisonnable viables”, avance son directeur général, Markus J. Beyrer, qui regrette que les terminologies utilisées soient trop floues pour le moment.

”Nous demandons instamment aux institutions européennes d’aborder, lors de négociations ultérieures, les questions clés relatives à l’harmonisation, à une terminologie plus claire, à une application proportionnée et à une interférence inutile avec la gouvernance d’entreprise, notamment les obligations des administrateurs”, avance encore l’association.

Une concurrence déloyale ?

Adrien Le Louarn, assistant parlementaire de Manon Aubry (coprésidente du groupe de la gauche européenne au Parlement européen), qui revendique faire partie de l’initiative au niveau européen, se montre très critique par rapport à cette position. “Les entreprises vont devoir cartographier leurs chaînes de valeurs. Avec le Covid, la guerre, on voit que c’est indispensable. On peut comprendre l’aspect contraignant mais ça leur rendra service. Et ce sera indispensable pour l’attribution de marchés publics de toute façon”, lâche-t-il.

"Le lobbying de l’industrie allemande a été particulièrement virulent"

Du côté du CNCD, le secrétaire général Arnaud Zacharie avance que c’est une façon de régler le problème de concurrence déloyale. “16 % des entreprises le font déjà de manière volontaire en Europe, sur toute leur chaîne de valeur”, explique-t-il. “Rendre la règle obligatoire supprime cette concurrence déloyale et renforce la sécurité juridique sur ces questions pour les entreprises”, renchérit-il. Sur le fond, s’il pense que le texte aurait pu être plus ambitieux, il estime que c’est déjà une bonne avancée. “Et cela concerne les multinationales. Le coût de cette 'charge' représente environ 0,15 % de leur chiffre d’affaires. C’est faible par rapport à l’importance des enjeux”, ajoute-t-il.

Lobby industriel et conflit d’intérêts ?

”L’argument de la compétitivité, c’est toujours le même. Le patronat crie au loup, mais derrière, des gens crèvent. Les morts au Qatar pour les stades de football, les projets pétroliers de TotalEnergies en Ouganda… Les externalités doivent enfin être prises en compte. Sinon ça coûtera plus cher à l’avenir, de toute façon” renchérit Adrien Le Louarn. “Les fédérations patronales, comme Business Europe, se montrent plus rétives que les entreprises elles-mêmes parfois. Le communiqué de Business Europe est étonnant car il répète en grande partie ce qu’il a déjà dit et ses remarques avaient été prises en compte…”, ajoute-t-il, précisant que les entreprises étrangères seront soumises aux mêmes règles, ce qui éviterait un deux poids, deux mesures sur le sol européen.

”Le lobbying de l’industrie allemande a été particulièrement virulent”, lance encore l’homme, qui pointe du doigt Angelika Niebler, une députée qui serait, selon Manon Aubry, en situation de conflit d’intérêts car elle travaille pour l’entreprise allemande Tüv Süd, toujours poursuivie en justice pour avoir potentiellement falsifié des documents de certification d’un barrage au Brésil. Le problème ? Ce barrage s’est effondré et a causé la mort de 270 personnes en 2019. En plein dans le vif du sujet.