Comment un État peut faire faillite

En janvier 2023, la dette américaine a atteint son plafond légal de 31 400 milliards de dollars. La crise du covid et des plans de relance ambitieux ont mis la porte-monnaie de l’État sous pression. Pour relever le plafond et emprunter plus, le président américain Joe Biden devait obtenir l’accord de la Chambre des représentants, à majorité républicaine. De longs débats autour du budget fédéral ont mis l’accord en suspens et menacé de plonger le pays dans une lourde crise économique dont les retentissements auraient bousculé le monde entier. Selon le Trésor, il n’aurait plus été en mesure d’assumer toutes ses dépenses à compter du mois de juin. Un accord a finalement été trouvé in extremis.