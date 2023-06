Sur la semaine, le prix du gaz naturel en Europe a pris 35 %, sa plus forte hausse depuis août 2022. Mais cette hausse est à relativiser car les prix s’étaient littéralement effondrés ces derniers mois après une flambée avec la guerre en Ukraine. Début 2023, le TTF était encore à plus de 80 euros le mégawattheure et son record à l’été 2022 l’avait même vu dépasser les 300 euros.