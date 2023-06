Revue boursière : Les marchés sous la pression des banques centrales

Aux États-Unis, les pronostics sont plus mesurés. Au pire le marché s’attend-il à une dernière hausse de 25 points de base (0,25 %) avant une pause, avec une préférence pour une période d’observation estivale. L’indice ISM des services a toutefois reculé en mai, et celui de l’industrie a baissé pour le septième mois consécutif, alors que la semaine passée, le niveau des demandes d’allocations de chômage a progressé. Cela étant, le marché a été surpris par la hausse de 25 points de base du taux directeur de la Banque du Canada à 4,50 %, soit le plus élevé depuis 23 ans. La Banque d’Australie a fait de même. En raison de la lenteur de réaction des économies toujours menacées par une inflation trop élevée. L’incertitude demeure, donc. Et c’est ce qui a pesé sur l’évolution des places boursières sur la semaine écoulée, le bilan hebdomadaire tournant autour de zéro.

Les géants en action

Aux États-Unis, les marchés ont tenu le cap, toujours portés par les 7 géants de l’économie numérique, alors que les capitalisations plus faibles affichent encore un bilan déprimant. Certains observateurs ont toutefois relevé au travers du comportement d’indices dédiés aux plus faibles capitalisations, un début de rotation des acheteurs vers ce segment. Apple qui dépasse les autres géants de la cote américaine de la tête et des épaules, a approché le cap des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière cette semaine, avant de subir quelques prises de bénéfices. C’est traditionnellement le cas lors des présentations de nouveaux appareils par le groupe, et celle du nouveau casque de réalité virtuelle ou augmentée, n’a pas fait exception.

Tesla valorise son réseau

De son côté, Tesla semble avoir repris du poil de la bête après le creux de janvier et l’annonce de baisses de prix sur certains de ses modèles. Cette semaine, le groupe spécialisé dans la production des véhicules électriques a conclu un accord avec General Motors qui, comme Ford, a décidé d’adopter son réseau de quelque 12 000 bornes de recharge aux États-Unis, et donc, ses standards. Sur la semaine, l’action Tesla a bondi de plus de 16 %, les investisseurs intégrant l’accélération potentielle de ce centre de profit. Par ailleurs, en dépit des appréhensions relatives à un ralentissement économique marqué ces prochains mois, le secteur automobile a été plébiscité en Bourse cette semaine, ainsi que celui de l’immobilier, malmené ces derniers mois.

À la Bourse de Bruxelles, l’action du promoteur belge Atenor a récupéré 15,6 % cette semaine, après sa lourde chute antérieure. À Bruxelles encore, on a noté le retour en force d’UCB en tête de l’indice Bel 20. Mais c’est une valeur plus discrète, Lotus Bakeries, qui a bondi de près de 14 % se rapprochant de la barre des 7 000 euros sur une recommandation d’analyste. Le groupe belge contrôlé par ses actionnaires familiaux, pèse désormais 5,5 milliards d’euros de capitalisation boursière après une progression de 47 % sur les 12 derniers mois. On note dans les coulisses de la Bourse, qu’une division du titre pour l’amener à une valeur unitaire plus abordable par le grand public, serait appréciée.