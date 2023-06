Les voyages d’affaires, populaires auprès des Belges: ils veulent "plus d'avantages" et "moins de temps d'attente dans les files"

À lire aussi

Un constat qui se ressent aussi en Belgique. Selon le dernier rapport, les voyages d’affaires ont en effet repris, les dépenses moyennes à l’étranger atteignant presque les niveaux d’avant la pandémie. “D’autre part, il est intéressant de noter que les Belges semblent aspirer à plus d’avantages lorsqu’ils voyagent pour affaires, comme l’accès à des cartes de crédit professionnelles ou des temps d’attente plus courts dans les files d’attente au comptoir d’enregistrement”.

L’enquête de Mastercard montre que les Belges souhaitent quelques changements dans ses habitudes de voyages. Et ils sont demandeurs, particulièrement pour les 'business trip'. En effet, un peu plus de la moitié des Belges interrogés (53 %) s’attendent à recevoir plus d’avantages lorsqu’ils voyagent pour le travail plutôt que pour les loisirs. Parmi ces avantages, 55 % des voyageurs d’affaires espèrent des contrôles de sécurité plus rapides et des procédures d’enregistrement simples comme des avantages attractifs lors d’un voyage.

De nouvelles habitudes

Si le Belge a retrouvé ses habitudes en ce qui concerne les voyages d’affaires, il n’en oublie pas les outils utilisés durant la pandémie pour éviter les déplacements. Trois Belges sur quatre (76 %) affirment faire le choix de limiter ses déplacements afin d’utiliser les alternatives qui ont émergé pendant la crise du Covid, comme les systèmes de réunion en ligne Zoom ou Teams. “Les réunions en personne restent toujours le moyen privilégié pour maintenir le contact social même si les Belges semblent conscients de l’impact environnemental et du temps supplémentaire nécessaire aux voyages en avion”, souligne le directeur de Mastercard Belux. Une autre raison serait, sans surprise, dans le but de faire des économies, après les crises successives, pour 33 % d’entre eux.

Concernant les voyages de loisirs, la Belgique attire de nouveau les touristes. Le rapport pointe que les voyageurs venant de pays ayant une croissance des salaires solide, comme la Chine et d’autres pays d’Asie, continuent de venir dans le Plat pays. Mais ils dépensent différemment. En effet, si la tendance montrait en janvier 2020 que les touristes dépensaient 23 % de plus pour des “expériences” par rapport à 2019, elle remonte à 70 % en mars 2023. Manger une gaufre sur le toit de l’Atomium attire dorénavant plus les touristes que de ramener un objet souvenir.

Une attitude des consommateurs qui ne serait pas identique en ce qui concerne les touristes européens. “Les voyageurs originaires de régions où la croissance des salaires réels est négative ou atone, comme l’Europe, sont susceptibles de rechercher des options d’un bon rapport qualité-prix. Nous avons déjà vu les consommateurs européens réduire leurs dépenses discrétionnaires, en choisissant des marques moins chères dans les épiceries, en mangeant dans des restaurants plus abordables et en empruntant davantage de compagnies aériennes à bas prix. Nous pensons qu’ils continueront à le faire cet été, jusqu’à ce que la croissance des salaires rattrape l’inflation”, conclut le rapport.