Le Pentagone va interrompre les livraisons de F-35 en raison de problèmes logiciels

L'arrêt prévu de la livraison de nouveaux chasseurs dans la configuration Technology Refresh 3 signifie que le fabricant, Lockheed Martin, devra peut-être stocker des dizaines d'avions produits dans son usine de Fort Worth, au Texas (sud des États-Unis), pendant une grande partie du reste de l'année, et peut-être jusqu'au printemps 2024, a indiqué Defense News.

La validation de la mise à jour TR-3, qui comprend une série d'améliorations visant à doter le F-35 de meilleurs écrans, une mémoire d'ordinateur plus importante et une meilleure puissance de traitement - était initialement prévue en avril dernier. Cette amélioration est nécessaire pour alimenter les capacités du futur Block 4 du F-35 et permettre à l'avion d'emporter davantage d'armes de précision à longue portée, d'améliorer ses capacités en termes de guerre électronique et de fournir une meilleure reconnaissance des cibles.

Le calendrier de validation de la configuration TR-3 a considérablement glissé dans le temps et l'agence du Pentagone qui gère le programme F-35, le "Joint Program Office" (JPO) s'attend maintenant à ce qu'elle soit prête au plus tôt en décembre - et peut-être aussi tard qu'en avril 2024, avec un an de retard sur le calendrier initial.

Le JPO a indiqué, dans une déclaration adressée lundi à Defense News que les retards liés à TR-3 perturberont à leur tour les livraisons, obligeant de nouveaux chasseurs à être stockés entre-temps.

"À partir de cet été, les avions F-35 sortant de la chaîne de production dans une configuration TR-3 ne seront pas acceptés tant que la capacité de combat pertinente n'aura pas été validée, conformément aux attentes de nos utilisateurs", a déclaré le porte-parole du JPO, Russ Goemaere, dans un courriel.

"Le JPO et Lockheed Martin veilleront à ce que ces avions soient stockés en toute sécurité jusqu'à ce que (l'acceptation des avions) ait lieu", a-t-il ajouté.

Les appareils actuellement construits par Lockheed le sont avec les améliorations TR-3 installées et le premier avion à ce standard doit quitter la chaîne de production à la fin du mois de juillet, a précisé M. Goemaere.

La Belgique a commandé en 2018 34 F-35 pour un montant de 4,5 milliards d'euros, afin de remplacer ses F-16 vieillissants. Les deux premiers - en principe dans la configuration TR-3 Block 4 - doivent être livrés en décembre prochain après leur sortie d'usine à Fort Worth. L'assemblage final du premier, portant le numéro constructeur AY-01 (A signifiant qu'il s'agit d'un avion dans la version A, à décollages et atterrissages conventionnels et Y étant le code attribué par Lockheed à la Belgique) a débuté.