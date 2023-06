L’inflation américaine en recul, présage d’une pause dans la hausse des taux d’intérêt sur le dollar ?

À lire aussi

Période d’observation estivale

C’est une bonne nouvelle, puisque la hausse des prix sur une base mensuelle est passée de +0,4 % en avril à +0,1 % en mai. Les analystes s’attendaient à une baisse, mais pas aussi forte. En rythme annuel, l’inflation s’élève donc à 4 % en mai contre 4,9 % le mois précédent. Et l’inflation sous-jacente a aussi reculé passant de 5,5 % à 5,3 %. Théoriquement, cela devrait suffire à calmer le jeu de la Fed dont l’objectif est toutefois de faire baisser l’inflation autour de 2 %. Mais apparemment, le discours de clôture du Comité monétaire de mercredi, devrait faire état d’une tendance lente mais visible à la baisse de l’indice des prix, et aller dans le sens d’une pause estivale dans le processus de hausse des taux. Une bonne nouvelle pour les ménages, les entreprises et les marchés financiers, qui n’apprécient pas trop le principe d’un loyer de l’argent trop élevé.

Or, depuis le début du resserrement de la politique monétaire de la Fed en mars 2022, le taux de référence à très court terme est passé de 0 % à 5,25 %. La dernière hausse en date a été annoncée début mai. Il s’agissait d’une hausse de 25 points de base, après une série de hausse de 50 points de base, ce qui laissait augurer une pause éventuelle.



Marché de l’emploi en trop bonne forme

Mais la fermeté du marché de l’emploi le mois passé a laissé les observateurs sceptiques. Même en hausse de 0,30 % le mois dernier par rapport à avril, le taux de chômage est très faible, à 3,70 %. Dans un environnement marqué par un quasi plein emploi, il est difficile d’imaginer à terme une baisse des salaires, et donc des coûts pour les entreprises. Dans une tribune publiée par le Wall Street Journal, le président Joe Biden s’est d’ailleurs félicité la semaine dernière du bilan économique des États-Unis depuis le début de son mandat.

Pour le reste, c’était un peu moins la fête pour le dollar en recul mardi sur le marché des changes. En effet une pause sur les taux d’intérêt serait le premier pas de la Fed avant un début de baisse que l’on entrevoit pour la fin de cette année. Dans ce cas, le billet vert perdrait de son attrait aux yeux des investisseurs.