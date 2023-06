Des vols massivement annulés cet été ? L’agence européenne de la sécurité aérienne met en garde les compagnies

À lire aussi

Des détours à cause des exercices de l’Otan

Un autre élément perturbateur pour les transporteurs du ciel provient des exercices de l’Otan, mis en place ces dernières semaines et plus spécialement celui qui vient de commencer en Allemagne. Conséquence ? Les manœuvres aériennes des forces alliées contraignent à la fermeture d' une bonne partie du ciel aérien d’un des plus grands pays d’Europe. Selon les calculs du secteur, certains jours près de 950 avions commerciaux vont devoir changer leur trajectoire rien qu’à cause de cet exercice qui se termine, ce qui engendrera autant de retards sur les horaires prévus. D’autres exercices, de moindres envergures, seraient également prévus cet été, d’après le secteur.

Davantage de passagers que lors du précédent été

L’agence européenne de sécurité aérienne (AESA) vient rajouter une troisième couche à ce tableau peu réjouissant. L’organisme européen pointe ainsi un manque de personnel qualifié et de disponibilité des avions en Europe. "Les signes avant-coureurs d’éventuelles perturbations se sont déjà manifestés en avril et mai 2023, à quelque temps du pic de trafic attendu cet été", souligne l’agence dans son dernier bulletin. Et de constater : l’affluence dans les aéroports européens pour l’été 2023 devrait être "significativement" plus élevée qu’en 2022, année où il y avait déjà eu des perturbations liées, notamment, à un manque d’effectif dans les aéroports.

À lire aussi

Ce risque s’est amplifié si l’on en croit l’agence. Tout le secteur resterait ainsi confronté à "d’importants défis en ce qui concerne la disponibilité d’un personnel qualifié". Mais ce n’est pas tout. La tension est aussi marquée autour "de la disponibilité des avions, des pièces détachées et des créneaux horaires pour faire face à l’augmentation de la demande". L’AESA se dit ainsi "préoccupée" par les conséquences que pourraient avoir des effectifs en nombre insuffisant au sein des compagnies aériennes. Elle craint que pilotes et équipages de bord soient ainsi mis à rude épreuve par leur direction. "La pression commerciale constitue un risque potentiel pour la sécurité en augmentant les niveaux de fatigue et en conduisant à des raccourcis dans les procédures internes."

guillement La pression sur les équipages risque d'être terrible dans certaines compagnies.

Hausse des passagers perturbateurs

L’AESA tient toutefois à rassurer : il n’y a "pas de problèmes de sécurité immédiats à l’heure actuelle". Mais elle demande aux compagnies certains ajustements, pour éviter le chaos cet été, dont "celui de revoir de manière réaliste et d’ajuster fréquemment les programmes de vols" pour tenir compte de la disponibilité des équipages, du personnel technique et d’entretien, mais aussi des aéronefs et des pièces de rechange. "En d’autres termes, l’agence demande aux compagnies d’annuler des vols car elles ne pourront pas faire face à la très forte demande estivale, souligne Alain Vanalderweireldt. La pression sur leurs équipages risque d’être terrible dans certaines compagnies avec tous les côtés néfastes que cela va engendrer pour le personnel de cabine et les pilotes. En tant qu’association professionnelle, on sera très vigilant à détecter les moindres dérapages. On prendra aussi toutes les mesures nécessaires pour que la sécurité soit préservée." L’association belge des pilotes de ligne a ainsi publié une vidéo intitulée "alerte sécurité" mettant en garde contre les excès de certaines compagnies et expliquant les risques de perturbations cet été.

À lire aussi

L’organisme européen donne, de son côté, toute une série d’autres recommandations aux transporteurs aériens, comme celle d’éviter d’associer des commandants nouvellement promus à des copilotes inexpérimentés dans un avion. Enfin, vu ce contexte tendu, l’AESA s’attend aussi à un nombre plus élevé de passagers "perturbateurs" avec toutes les complications supplémentaires que cela apporte aux équipages. Bref, le cercle vicieux parfait.