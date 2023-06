Finances publiques : une situation qui reste préoccupante, selon le Bureau du Plan

"Malgré l’ampleur des chocs qu’elle a dû subir ces dernières années, l’économie belge a fait preuve d’une grande résilience. Toutefois, ce tableau est terni par une importante détérioration des comptes publics qui seront pourtant mis à forte contribution dans les années à venir avec la hausse des dépenses sociales, les besoins en infrastructure et dans la Défense", a commenté Baudouin Regout, Commissaire au Bureau du Plan.

La consommation des particuliers, essentielle à la croissance,

La consommation des particuliers joue un rôle moteur dans la croissance économique du pays. En 2023, le revenu disponible réel des ménages devrait augmenter de 4,4 %, soutenu par une indexation des salaires et des allocations sociales supérieure à l’inflation, ainsi que par des mesures de soutien réduisant les dépenses énergétiques. En conséquence, la consommation des ménages devrait croître de 2,5 % cette année-là.

En 2024, bien que la croissance du revenu disponible réel soit plus faible, à 1,0 %, la croissance de la consommation devrait être légèrement plus élevée, à 1,8 %. De 2025 à 2028, le revenu disponible réel devrait augmenter en moyenne de 1,5 % par an, ce qui stimulera également les dépenses de consommation.

Créations nettes d’emploi "remarquables"

Le taux d’emploi en Belgique est également en hausse, avec des créations nettes d’emplois remarquables en 2021 et 2022. Cependant, la progression ralentit en 2023, avec une augmentation prévue de 52 000 emplois. En 2024, on s’attend à une création d’emplois similaire, avec environ 49 000 nouveaux emplois. De 2025 à 2028, environ 44 000 emplois supplémentaires devraient être créés chaque année, ce qui porterait le taux d’emploi à 74,6 % en 2028. Malgré cette augmentation, la Belgique reste encore loin de l’objectif du gouvernement fédéral d’atteindre un taux d’emploi de 80 % la même année. Le taux de chômage, quant à lui, devrait diminuer progressivement pour atteindre 7,2 % en 2028.

Déficit qui se creuse

Cependant, malgré ces perspectives de croissance encourageantes, les finances publiques de la Belgique suscitent des inquiétudes, ce qui n’est pas réellement une surprise. Le déficit public devrait augmenter, passant de 4,8 % du PIB en 2023 à 5,5 % en 2028, contre 3,9% en 2022. Cette hausse est principalement due aux dépenses croissantes liées aux pensions et aux soins de santé, ainsi qu’à l’augmentation des charges d’intérêts, selon le Bureau fédéral du Plan. En conséquence, la dette publique augmentera également, pour atteindre 114 % du PIB en 2028.

En ce qui concerne l’inflation, bien qu’elle ralentisse nettement en 2023, passant de 9,6 % en 2022 à 3,9 %, elle ne reviendra en dessous de la barre des 2 % qu’en 2025.