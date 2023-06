La Banque centrale européenne remonte encore ses taux directeurs

La BCE a agi comme attendu par les observateurs et les marchés financiers. En cause, une inflation qui recule moins vite qu’espéré. Cette hausse de 0,25 %, la dixième d’affilée, amène le taux central à 3,50 %, au plus haut depuis 20 ans. Objectif : ralentir l’économie de la zone euro qui est pourtant déjà techniquement en récession après deux mois de recul (-0,1 %). Le taux de la facilité de dépôt bancaire passe donc à 3,50 %, celui du refinancement à 4 % et la facilité de prêt marginale à 4,25 %.