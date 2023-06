Les Bourses mondiales peu emballées par les décisions des banques centrales

En Europe en revanche, Paris perdait 0,67%, Francfort 0,38% et Milan 0,50%. Londres quant à elle avançait de 0,17%.

Sur le Vieux continent, comme anticipé par les marchés, la Banque centrale européenne a décidé d'une hausse de 0,25 point de pourcentage et "il est très probable que nous continuerons à augmenter nos taux en juillet", a déclaré Christine Lagarde, présidente de la BCE à l'issue de la réunion de politique monétaire.

L'institution a également relevé, dans ses prévisions actualisées jeudi, les hausse des prix anticipées jusqu'en 2025: l'inflation devrait atteindre 5,4% en 2023, contre 5,3% prévu en mars, puis 3,0% en 2024 et 2,2% en 2025, pas loin de l'objectif de 2% visé à terme.

"La révision à la hausse des prévisions d'inflation sous-jacentes par la BCE souligne ses préoccupations concernant les pressions sur les prix", souligne Charles Seville responsable économique chez Fitch.

Statu quo de la Fed

Mercredi, la Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé de ne pas relever ses taux directeurs, une première depuis mars 2022 et après dix hausses consécutives.

Toutefois, la quasi-totalité de ses membres sont favorables à une nouvelle remontée des taux pour juguler l'inflation a précisé Jerome Powell, président de l'institution, lors d'une conférence de presse mercredi soir.

Les prévisions d'évolution des taux de la Fed des différents membres suggère "deux hausses de taux supplémentaires, ce qui constitue une surprise" plus restrictive que prévu par les investisseurs, souligne Vincent Juvyns, stratégiste chez JP Morgan AM.

Par ailleurs, les indices américains se sont aussi montré sensibles au niveau de la consommation qui a connu de nouveau une légère hausse aux Etats-Unis en mai, supérieure aux attentes du marché.

Dans le sillage des décisions des banques centrales, les taux d'intérêt souverains des Etats européens progressaient, les taux courts en particulier, étant plus sensibles aux anticipations des politiques monétaires. Le rendement de la dette allemande à deux ans valait 3,05%, contre 2,98% à la clôture de mercredi.

Le géant canadien des communications BCE supprime 1.300 postes.

La plus grande entreprise de communications du Canada, BCE (-0,73% à Toronto), a annoncé mercredi la suppression de 1.300 postes et la fermeture ou la vente de neuf stations de radio dans le cadre d'un plan de restructuration important, en raison notamment de la baisse des audiences.

Le papetier Stora Enso touché par la guerre

Le papetier finlandais Stora Enso (-5,01% à Helsinki) a annoncé jeudi la suppression de 1.150 postes et la fermeture de quatre sites en Europe, en partie à cause de l'impact économique de l'invasion russe en Ukraine. Les fermetures auront lieu entre 2023 et 2024.

Du côté des matières premières et des devises

Les prix du gaz naturel grimpaient, poussés depuis début juin par la baisse de l'approvisionnement en provenance de Norvège, en raison de fuites et de maintenances sur de nombreuses installations.

Vers 13H45 GMT, le TTF néerlandais, contrat européen de référence, gagnait 7,57% à 41,22 euros le mégawattheure (MWh), peu après avoir touché les 49,95 euros le MWh, un plus haut prix depuis début avril.

Les prix du pétrole rebondissent jeudi. Le baril de Brent pour livraison en août avançait de 1,18% à 74,07 dollars et celui de WTI américain, avec échéance en juillet, de 1,20% à 69,09 dollars.

L'euro gagnait 0,56% à 1,0891 dollar.

Le bitcoin perdait 0,46% à 25.044 dollars.