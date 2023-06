Les hébergements touristiques retrouvent leur niveau d'avant Covid

En 2022, les touristes nationaux représentaient 55% des nuitées. Selon les statistiques de Statbel, les hôtels restent les plus touchés par la pandémie, avec une baisse de 7% par rapport à 2019, devant les parcs de vacances (-3%).

Les logements de vacances, campings et chambres d'hôtes enregistrent, par contre, des hausses respectives de 13%, 8% et 3% en 2022 par rapport à 2019. Les hôtels sont restés la catégorie de logement la plus populaire avec 45% des nuitées, suivis des gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances avec 18%.