La Banque du Japon maintient sa politique monétaire ultra-accommodante

Ce statu quo était largement attendu par les économistes. Néanmoins le yen faiblissait nettement après la BoJ, car sa politique est à l'opposé des resserrements monétaires menés ailleurs dans le monde, comme aux Etats-Unis et dans la zone euro.

Mercredi, la Réserve fédérale américaine (Fed) a marqué une pause dans ses hausses de taux mais a prévenu qu'elle devrait probablement les relever de nouveau plus tard cette année. Jeudi, la Banque centrale européenne (BCE) a pour sa part encore relevé son taux directeur, prévenant que ce ne serait pas la dernière fois.

Le dollar montait ainsi à 140,90 yens vers 10H20 GMT, alors qu'il était brièvement descendu sous les 140 yens peu avant la décision de la BoJ.

Et l'euro grimpait à 154,17 yens après être descendu jusqu'à 153,09 yens en matinée heure japonaise.

La baisse du yen étant favorable aux valeurs exportatrices japonaises, la Bourse de Tokyo a inversé la vapeur après l'annonce de la BoJ pour clôturer en hausse.

Moins de pression qu'avant

L'inflation a aussi bondi au Japon l'an dernier à cause notamment de la flambée des prix de l'énergie sur fond de guerre en Ukraine, mais dans des proportions très inférieures à celles observées aux Etats-Unis et en Europe.

Bien que la hausse des prix au Japon ait recommencé à accélérer en avril (+3,4% sur un an hors produits frais), restant ainsi très au-delà de l'objectif de 2% de la BoJ, la banque centrale continue de prévoir un ralentissement "vers le milieu" de l'exercice 2023/24 entamé le 1er avril, en raison d'une "atténuation" des effets de la répercussion des hausses de coûts liés aux importations sur les prix de vente.

La croissance économique résiste dans l'archipel nippon grâce à des effets de rattrapage tardifs post-pandémie, mais elle reste peu vigoureuse (+0,7% au premier trimestre comparé au quatrième trimestre 2022, selon des données révisées publiées la semaine dernière).

Et si beaucoup d'entreprises au Japon ont accepté cette année d'augmenter nettement les salaires, cela ne suffit pas à compenser totalement l'inflation, et l'évolution de la dynamique salariale l'an prochain reste incertaine.

Depuis son arrivée aux commandes en avril, le nouveau gouverneur de la BoJ, l'économiste Kazuo Ueda, a clairement signifié qu'il n'était pas pressé de changer de cap, estimant que les risques impliqués par un resserrement monétaire prématuré étaient plus importants que ceux liés au statu quo.

La BoJ "poursuivra avec ténacité son assouplissement monétaire, afin que l'objectif d'inflation de 2% soit maintenu de manière continue et durable, en accompagnant des hausses de salaires", a répété vendredi M. Ueda lors d'une conférence de presse.

M. Ueda a aussi lancé fin avril un examen approfondi de la politique monétaire de la BoJ au cours des 25 dernières années, et qui devrait durer de 12 à 18 mois.

Malgré des surprises à la hausse sur les fronts de la croissance et de l'inflation, "nous pensons que la BoJ maintiendra le statu quo pendant un an supplémentaire environ", écrit Oxford Economics dans une note publiée vendredi.

Le fonctionnement du marché obligataire nippon s'est quelque peu amélioré récemment et la pression sur les rendements à dix ans des JGB s'est calmée. Ces rendements évoluent autour de +0,4% actuellement, alors qu'ils avaient atteint le plafond de +0,5% de la BoJ à plusieurs reprises en début d'année, ce qui avait forcé l'institution monétaire à augmenter encore davantage ses achats obligataires.

Dans ce contexte plus favorable, la BoJ n'est pas pressée de modifier ou supprimer son contrôle de l'évolution des rendements obligataires à dix ans, son outil non conventionnel le plus controversé qu'elle avait ajusté par surprise en décembre dernier, a encore expliqué Oxford Economics.