Revue Boursière : les banques centrales gardent la main, Colruyt monte en flèche après la nomination d'un nouveau CEO

Chez nous, point de pause, cependant. L’inflation reste trop élevée, et si elle a également entamé un recul, il reste bien plus lent que ne l’avaient anticipé les modèles de la Banque centrale européenne (BCE). Où en est-on ? En mai, l’inflation a été de 0 %, ce qui a permis de confirmer les estimations de +6,1 % sur un an, et de +5,3 % pour la “core inflation”, soit l’inflation globale nettoyée des prix de l’alimentation et de l’énergie. Un mois plus tôt, le taux d’inflation était de +7,0 % et la “core inflation” de +5,6 %. Le Conseil des gouverneurs de l’institut d’émission a donc annoncé comme on l’attendait, une hausse de 25 points de base (0,25 %) de ses trois taux directeurs, à 3,50 %, 4 % et 4,25 %. Le principal taux de la Fed est à 5,25 %. On voit donc que la BCE cravache sa monture, mais après un démarrage tardif.

Pour rééquilibrer ses comptes annuels, Biocartis (diagnostics moléculaires) va réduire ses effectifs et geler des projets. Le titre a plongé de 26 %

La Chine au ralenti

Les indicateurs de tendance des marchés boursiers de référence ont donc finalement accéléré sur les deux dernières séances, les opérateurs appréciant d’une part la pause annoncée par la Fed, et d’autre part, l’absence de surprise dans le chef de la BCE. Dans ce climat, les regards des opérateurs se sont portés sur d’autres cieux, pour constater que le redémarrage poussif de l’économie chinoise avait conduit la Banque de Chine à procéder à une petite baisse de ses taux directeurs. Une manière de redonner le moral aux entreprises et aux ménages, menacés par la crise immobilière en cours dans le pays ?

À lire aussi

La valse des patrons

Dans les entreprises cotées, on a surtout suivi les arrivées et les départs de dirigeants. Le groupe suisse d’accessoires informatiques Logitech a vu ses actions plonger de 12 % suite à la démission avec effet immédiat de son patron, tout comme celles du groupe SES (connectivité, satellites) basé au Luxembourg.

Les actions Colruyt ont en revanche grimpé de 10 % à la Bourse de Bruxelles, le jour de l’annonce de la démission de son emblématique CEO Jef Colruyt. Celui-ci a passé la main à Stefan Goethaert, chargé de pousser sur l’accélérateur de ce paquebot de 33 000 employés. Si Jef Colruyt, 64 ans, garde le poste de président, son départ a alimenté des rumeurs sur le futur du groupe. Une cession a été évoquée, mais le scénario d’un rachat par les actionnaires familiaux qui contrôlent 67 % du capital du groupe, ne serait pas fantaisiste. Notons que le groupe, qui a été exclu de l’indice Bel 20 pour des raisons techniques, affiche une progression de 60 % cette année en Bourse. Alors que l’indice affiche une baisse de 1 %…

À la Bourse de Bruxelles encore, c’est l’action du groupe brassicole AB InBev qui s’est distinguée au sein de l’indice Bel 20, les analystes relativisant le poids de la baisse des ventes de Bud Light aux États-Unis liée aux problèmes d’image local. Les journées chaudes que nous connaissons devraient, comme c’est le cas traditionnellement, alimenter les ventes.