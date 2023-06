L’Europe devra-t-elle revoir l’interdiction des voitures thermiques fixée à 2035 ? “L’industrie européenne des batteries est à la traîne”

”L’industrie européenne des batteries est à la traîne par rapport à ses concurrents mondiaux, en particulier la Chine et, dans une moindre mesure, les États-Unis. L’UE doit être plus attentive aux dures réalités géopolitiques et économiques – notamment l’accès aux matières premières – pour avoir une chance de gagner son pari et de devenir un leader mondial de la production et de l’utilisation de batteries”, prévient-elle.

L’ancienne ministre belge appelle d’ailleurs l’Europe à renouveler sa liste des matières premières critiques, qu’elle estime obsolète. “Elle date de 2016 et a été mise à jour en 2020. Il faut avoir une vue plus claire afin de gérer l’offre et la demande”, commente-t-elle. Pour elle, le constat est tout de même inquiétant. Être leader sur le marché des batteries électriques ? “Les chances sont infimes”, dit-elle en pointant la prédominance chinoise en la matière, puisque le pays exporte 40 % du graphite nécessaire mais produit 76 % des batteries, ainsi que la dépendance vis-à-vis de la République démocratique du Congo (68 % du cobalt brut en provient) et la place des États-Unis, qui subventionne directement et fortement la production de minerais sur son territoire.

Les limites de la transformation du parc automobile européen

Si Annemie Turtelboom ne veut pas tirer sur l’ambulance et estime que les objectifs ambitieux de l’Europe pour avoir une industrie automobile électrique (objectif annoncé : 100 % de la production de voitures d’ici 2035) et neutre en carbone sont nécessaires, elle appelle à ouvrir les yeux.

”La production comme l’importation de véhicules seront soumis à cette neutralité carbone”, précise l’auditeur à la Cour des comptes Alfonso de Castro Malheiro. Mais il rappelle que “cette production de batteries est gourmande en énergie et les objectifs pour la neutralité carbone ne sont pas suffisamment quantifiés”. Annemie Turtelboom en profite pour renchérir : “Si on n’a pas les données, on ne peut pas faire d’analyse précise”.

Elle estime qu’il n’y a pas pour le moment de “silver bullet technology”, une solution miracle, et que s’il devait y en avoir, il reste seulement un peu plus de 12 ans pour que l’Europe l’implémente complètement afin d’avoir une industrie – ne serait-ce que pour l’automobile – compétitive et neutre en carbone.

Pénurie imminente et dangers pour l’industrie automobile européenne

”L’Europe sera probablement confrontée à une pénurie imminente de matières premières. Et l’offre est limitée et rigide, car il faut des autorisations auprès des autorités locales et les délais de réalisations des projets miniers sont longs”, avance-t-elle encore, alors que l’Europe produit environ 7 % des batteries, à un coût moyen évalué à 200 euros par kilowattheure, contre les 90 euros visés pour 2022. Les batteries chinoises ont quant à elle un coût évalué à 115 euros par kilowattheure.

Et bien que l’UE ait investi massivement dans le secteur des batteries, avec 1,7 milliard d’euros de subventions et de garanties de prêts accordés entre 2014 et 2020, et 6 milliards d’euros d’aides d’État entre 2019 et 2021 (principalement en Allemagne, en France et en Italie), les auditeurs de la Cour des comptes ont constaté un manque de coordination et de vue d’ensemble sur les aides accordées. Cette situation entrave une coordination efficace des efforts et un ciblage approprié des ressources, affirment-ils.

La Cour des comptes européenne prévient donc, dans son rapport publié ce lundi après-midi, que si l’Europe ne parvient pas à augmenter rapidement ses capacités de production, elle pourrait être forcée de “repousser l’interdiction des véhicules thermiques au-delà de 2035, ce qui l’empêcherait de réaliser ses objectifs de neutralité carbone”. Un deuxième scénario est avancé, qui impliquerait de se tourner vers l’importation de batteries ou de véhicules, mais ce serait “au détriment de l’industrie automobile européenne et de ses emplois”. Ce qui a le mérite d’être clair.