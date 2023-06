Le commerce en ligne continue de grimper en Belgique : "Les microboutiques et les petites boutiques en ligne font un boom"

Gros acteurs en tête

Pour Greet Dekocker, la “managing director” de Becommerce, “on constate une croissance intéressante au sein du segment des microboutiques en ligne et des petites boutiques en ligne, qui enregistrent une croissance en volume de 63 % par rapport à l’année précédente”. Et si ces petits sites représentent en réalité 97 % des acteurs du secteur, 78 % des transactions restent le fait des 3 % restants, soit 1 769 sites qui raflent pour 10,7 milliards d’euros de ventes. Mais, note encore le Baromètre de BeCommerce, la part de marché des petits sites augmente. Ce qui fait dire à Greet Dekocker que le paysage belge du commerce en ligne est de plus en plus mature.

À lire aussi

Sans surprise, le retour à des conditions de vie normales “postpandémiques”, se ressent dans les chiffres, avec une baisse des achats liés aux confinements à répétition, et une forte hausse dans les réservations de voyages et les événements populaires.

Déficit commercial en recul

Autre apport de l’étude, la répartition des sources de paiement montre que les étrangers apprécient nos sites de vente et nos produits, ce qui tend à réduire le déficit commercial lié à la présence de nombreux gros opérateurs néerlandais sur notre marché, comme Bol.com ou CoolBlue. Mais, “à 20 %, la part du volume de transactions en provenance de l’étranger est restée stable (2021: 21 %). Ce sont principalement les Néerlandais (36,5 %), suivis par les Français (26,5 %), qui achètent le plus dans les sites web belges”, explique encore BeCommerce.

À lire aussi

​