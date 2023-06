Retards de trains à cause de vols de câbles: "Le préjudice est financier mais il est aussi moral"

"Le Brabant wallon était relativement épargné par le phénomène", s’étonne Jessica Nibelle, la porte-parole d’Infrabel. "Les vols de câbles sont un fléau pour Infrabel et pour nos clients."

Le vol de câbles sur les chemins de fer belges connaît une importante recrudescence depuis l’année dernière. Dans son rapport annuel de 2022, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel comptabilise 466 vols de câbles, soit une hausse de 300 % par rapport à 2021.

Les câbles sont constitués de cuivre et d’aluminium. Les voleurs sectionnent les câbles situés le long des voies pour récupérer cette matière première et la revendre.

Première cible de cette criminalité en Belgique, la Wallonie a été touchée par 83 % vols de câbles l’année dernière indique la Police Fédérale. Les faits se produisent principalement autour de Charleroi (64 % des vols), Liège (13 %), Anvers (7 %) et Bruxelles (5 %). Ces actes de malveillance ont provoqué exactement 33 206 minutes de retard sur le trafic.

Pourquoi ces câbles sont-ils si précieux ?

Utilisé dans de nombreuses industries (rails, construction, appareils électroniques…), le cuivre est souvent considéré comme un baromètre de l’économie mondiale. Le métal rouge a vu sa valeur prendre 46 % entre juin 2020 et juin 2023.

À l’heure actuelle, un kilo de cuivre coûte environ 8,5 euros.

Les vols de câbles, en plus de représenter un coût de 7 millions d’euros pour le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, provoquent plusieurs dangers sécuritaires, tant pour les réparateurs que pour les voleurs. En premier lieu : une électricité vagabonde quand c’est un câble de retour de courant qui est sectionné et donc, un risque d’incendie.

"Le préjudice est financier pour Infrabel mais il est aussi moral car un vol prend en otages les clients du rail, c’est-à-dire les opérateurs, les voyageurs et les marchandises", déplore Jessica Nibelle. "Les vols sont aussi une source de démotivation pour le personnel de chemin de fer qui doit être mobilisable en urgence pour effectuer les réparations le plus rapidement possible afin de permettre une reprise des circulations en toute sécurité."

Démotivant pour les employés

La porte-parole ajoute qu’Infrabel souffre par ailleurs d’une importance pénurie de personnel technique, dont des électromécaniciens, profil indispensable pour réparer des câbles. "L’effet démotivateur n’en est que décuplé pour nos employés qui sont déjà en sous-effectif." Plusieurs dizaines de personnes sont nécessaires pour réparer des lignes électriques.

©stephanie Lecocq

Jessica Nibelle se montre toutefois optimiste, expliquant qu’Infrabel a mené avec la Police Fédérale et la justice une campagne de sensibilisation au début du mois de février. "Des actions 'coup de poing' ont été menées aux quatre coins du pays. Et cette action semble avoir porté ses fruits puisque nous avons constaté une diminution du nombre de vols. Cette baisse est même remarquable dans la Région de Charleroi qui était la plus touchée en 2022."

En 2022, il y a eu 11 jugements pour ce type de délits. La peine encourue pour ces faits est de 5 ans de prison et une amende de plusieurs milliers d’euros.