De nouvelles hausse des taux à attendre ? L'immobilier coté est sous pression

Immobilières sous pression

Des taux plus élevés ne font pas le bonheur du secteur immobilier. Et, si aucun des secteurs repris dans l’indice Stoxx 600 européen n’affiche de progression sur la semaine écoulée, l’immobilier affiche pratiquement la plus mauvaise performance de la semaine après le secteur de l’énergie, avec un recul de près de 6 %.

À la Bourse de Bruxelles, l’indice Bel 20 a frôlé les 4 % de recul sur la semaine. Et les SIR (sociétés immobilières réglementées) ont donc connu des séances douloureuses, WDP et Cofinimmo reculant dans la moyenne du marché européen de leur secteur. Mais c’est Aedifica qui a tiré nos vedettes immobilières vers le bas, avec une perte hebdomadaire de près de 15 %. C’est que la société a pris les actionnaires par surprise en annonçant une augmentation de capital visant à récolter 380 millions d’euros, mais à un prix bien inférieur au cours de Bourse. De 64 euros avant l’annonce, l’action a reculé vers 56 euros. La proposition de souscrire 2 actions nouvelles pour 11 anciennes à 52 euros ne devrait pas ravir les actionnaires (21 % d’entre eux) qui avaient choisi le dividende optionnel réinvesti en actions au prix unitaire de 67,31 euros.

L’indice de la peur, au plancher

Aux États-Unis, alors que des milliers de ménages voient leurs rêves immobiliers s’évanouir en raison de la hausse du coût des mensualités de leurs prêts hypothécaires à taux variables, le marché des habitations semble repartir après un début de baisse des prix. Par ailleurs, le contexte de hausse de taux a-t-il fait grimper la volatilité en Bourse ? À en juger par le comportement du baromètre de la peur, l’indice ViX de la volatilité, ce serait plutôt le contraire. Curieusement, cet indicateur est au plus bas de l’année. Mais il est vrai qu’il est calculé sur base des marchés américains. Et que ceux-ci restent assez stables dans la grande majorité de leurs composants, alors que les indices de valorisation des actions sont tirés à la hausse par les 7 plus grosses capitalisations américaines, portées actuellement par la fièvre autour de l’intelligence artificielle. Cette semaine d’ailleurs Amazon a bondi sur le Nasdaq sur l’annonce d’un gros investissement dans ce domaine. Cette dominance des poids lourds masque les autres variations, comme les prises de bénéfices tournant autour de 10 % sur les valeurs des énergies renouvelables Enphase et Solaredge, ou les producteurs de puces Intel et AMD.