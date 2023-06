Les exportations wallonnes ont passé le cap des 60 milliards d'euros l'an dernier

Avec une croissance de ses ventes à l'étranger de 12,6%, la Wallonie fait moins bien que la Flandre en 2022 (26,4%), mais aussi que des pays voisins comme la France (19,6%), l'Allemagne ou les Pays-Bas (respectivement 14,2 et 14,1%). Un élément qui n'inquiète pas outre mesure M. Borsus et l'Awex, puisque si l'on prend la moyenne depuis 2018, la Wallonie performe mieux que la France ou l'Allemagne, note le ministre wallon. La croissance des exportations wallonnes reste plus stable si "l'on regarde à long terme", note encore Pascale Delcomminette.

Près de trois quarts des exportations du sud du pays restent destinées aux 27 de l'Union européenne, et leur croissance a d'ailleurs été plus forte l'an dernier vers l'UE (+16,1%) que vers les pays hors-Union (+3,9%). "La période du covid a recentré les entreprises wallonnes sur la zone de proximité, et on constate qu'elles y restent", relève Mme Delcomminette. "Ca redémarre hors-UE, mais il y a des marges à aller chercher."

La France (22,9% du total des exportations wallonnes), l'Allemagne (15,6%) et les États-Unis (10,8%) restent les trois principaux marchés à l'exportation de la Wallonie, devant les Pays-Bas (9,9%) et l'Italie (4,9%). En terme de croissance, ce sont vers le Proche- et le Moyen-Orient que les exportations ont été les plus vigoureuses, avec une hausse de 50,3%. L'Extrême-Orient (+26,6%) et l'Océanie (+22,2%) suivent. Les ventes ont particulièrement crû au Japon et en Arabie saoudite, où elles ont plus que doublé.

Au niveau sectoriel, les produits pharmaceutiques représentent plus de 30% des ventes wallonnes à l'étranger, et confirment leur fonction d'étendard, devant les "métaux communs" et les "produits des industries chimiques".

Parmi les 10 premiers secteurs d'exportation wallons, lesquels comptent pour environ 90% du commerce extérieur, neuf ont connu la croissance l'an dernier et seul l'un, le matériel de transport, a vu ses ventes baisser (-22,1%) notamment en raison de la "forte diminution des exportations de matériel de transport à usage militaire", singulièrement au Canada (les exportations tous secteurs confondus y étaient en baisse de 73,6%). Une régression qui devrait être lissée dans les chiffres de 2023.

Après un deuxième semestre 2022 en demi-teinte, notamment en raison des effets de l'inflation, les perspectives pour 2023 "ne sont pas mauvaises", affirme Pascale Delcomminette. "L'optimisme revient et les carnets de commandes se remplissent", le renforcement des investissements - notamment via les plans de relance - devrait également avoir un impact positif, "qui se ressentira surtout au deuxième semestre", conclut-elle.