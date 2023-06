Nouvelles sanctions contre la Russie : quels secteurs sont épargnés et pourquoi ?

Nos confrères du journal français Les Échos se sont donc interrogés sur les derniers accords commerciaux entre les deux parties. Et un premier constat a été établi : les exportations de la Russie vers l’UE ont été divisées par trois par rapport au niveau d’avant-guerre, selon le décompte de Bruegel, think thank basé à Bruxelles. À l’inverse, les importations de produits européens par la Russie ont chuté de moitié environ.

À lire aussi

Des secteurs exemptés

Si les accords ont été réduits, cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’y en a plus. Certains secteurs comme celui de la santé et de l’agroalimentaire sont épargnés. La raison s’explique par la politique européenne en matière de sanctions, qui impose une certaine limite motivée par deux principes : il faut nuire au développement économique de la Russie et non pas à la population ou aux intérêts européens.

Mais pour le nucléaire civil, c’est une autre histoire. Pourquoi ce secteur n’est-il pas impacté par les sanctions ? Interrogé par Les Echos, Zsolt Darvas, économiste associé à Bruegel, justifie cette décision par des raisons encore trop stratégiques pour plusieurs Etats-membres, notamment en Europe centrale et orientale. En effet, des pays comme la Pologne, les pays Baltes mais aussi la France sont dépendants de l’approvisionnement en combustible nucléaire venant de la société publique russe Rosatom.

Le gouvernement belge a aussi longtemps posé son veto, jusqu’en mai dernier, concernant des pénalités sur les diamants russes. Une décision logique, étant donné que la Belgique en est le principal importateur. À noter que les sanctions doivent être validées à l’unanimité des Vingt-Sept.

À lire aussi

Le montant total d'importation d'hydrocarbures semble avoir fortement augmenté en 2022, mais cela s'explique par la mise en place tardive des restrictions effectives (fin 2022) et le fait que les prix avaient littéralement explosé.