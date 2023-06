Vacances: c'est à La Panne, Coxyde et Ostende que les francophones se sentent le mieux

"En 2022, sur les dix-sept millions de touristes s'étant déplacés pour une journée à la Côte, 23 % venaient de Belgique francophone, détaille Westtoer. Principalement de Bruxelles, du Hainaut et de la province de Liège." En ce qui concerne les plus longs séjours, la part des francophones monte à 25 %. Pour un podium inversé puisque, cette fois, c'est la province de Liège qui est en tête, suivie du Hainaut et de Bruxelles. Le Namurois et le Luxembourg ferment la marche des deux classements.

Si "la Belgique francophone est un marché important, mature et stable pour la Côte", elle l'est bien davantage dans sa partie ouest (La Panne, Coxyde) et à Ostende. Ce n'est que quand on analyse leur présence en tant que propriétaires immobiliers (19 % des quelque 101 302 secondes résidences répertoriées en 2021) que l'on voit émerger le Brabant wallon du côté des acquéreurs, derrière les Bruxellois et les Hennuyers, et… Knokke-Heist, entre Coxyde et La Panne, au titre de localisations les plus prisées.

26 %: Les Belges voyagent en Belgique cet été

Selon le Baromètre des vacances d’Europ Assistance publié fin mai, sept Belges sur dix déclarent qu’ils partiront en vacances cet été (entre juin et septembre).Pour ceux qui partent, la destination la plus populaire reste la France (29 %). La Belgique se maintient au deuxième rang (26 %), devançant l’Espagne (18 %). C’est en 2021 que notre pays a dépassé l’Espagne (avec 32 %).

62 %: Cap sur la Côte

Environ six Belges sur dix partiront en vacances cet été, est-il ressorti cette fois d’un sondage du club dédié à la mobilité VAB effectué auprès de plus de 2 000 Belges et publié mercredi. Près d’un répondant sur trois (27 %) passera ses vacances en Belgique. La Côte est dans ce cas la destination privilégiée de 62 % des répondants et environ un sur trois opte pour l’Ardenne.

+ 20 %: Les néerlandophones aiment les attractions et musées wallons

Le diagnostic de fréquentation de l’Observatoire wallon du tourisme indique pour 2022 un retour au niveau de fréquentation de 2019 des attractions touristiques et musées en Wallonie. Et une hausse de 51 % par rapport à 2021, année impactée par la crise sanitaire et les inondations de juillet. Le nombre de visiteurs néerlandophones a augmenté de 20 % en 2022 par rapport à 2019.

guillement “Le Zwin veut davantage miser sur les touristes belges francophones.”

La manager Côte chez Westtoer constate que les opérateurs du Zwin communiquent de plus en plus en français vers les médias francophones. L’évolution est similaire, selon elle, à Ostende et plus globalement sur l’ensemble de la partie Est de la Côte.