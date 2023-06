"La Belgique s’est fait complètement arnaquer en achetant l’avion de combat F-35 américain"

L’ancien membre d’équipage de l’aviation navale française (”j’ai dû arrêter à cause de mon asthme”) est ainsi devenu une figure médiatique reconnue en France et en Belgique, notamment pour ses analyses militaires de la guerre en Ukraine. “J’y retourne ce lundi, nous explique-t-il. Je vais apporter de l’aide humanitaire aux civils ukrainien, mais aussi revoir des combattants volontaires français, ainsi qu’un ancien des forces spéciales belges. Cela me permettra de mieux comprendre ce qu’il se passe sur le terrain. L’armée russe ne peut plus gagner cette guerre, mais elle a certainement de quoi tenir une partie de ses positions. Le conflit sera encore très coûteux en perte humaine”. Les analyses du Franco-belge (“je suis né à Uccle d’une mère belge qui écrit des pièces pour les théâtres à Bruxelles”) sont régulièrement suivies par ses 383 000 followers de sa chaîne Youtube.

“Je reverse tout l’argent, soit déjà près de 300 000 euros récoltés avec l’aide de ma communauté, que je gagne avec mes vidéos sur l’Ukraine pour les civils ukrainiens. Quand je vois ce que ces vidéos me rapportent, même en y mettant très peu de publicité, je peux vous dire qu’il y a de vrais profiteurs de guerre sur Youtube, avec des gens qui gagnent plus de 10 000 euros par mois grâce à ce conflit”.

Le fondateur du Centre de Traitement de la Peur de l’avion pourrait vous parler des heures, et avec la même passion, du dernier missile israélien tout comme du fuselage de l’Airbus A350. Tout ce qui vole le passionne. “J’ai également travaillé pour le service de gestion de crise au sein de la Sécurité civile et repris mes études en cours du soir et par correspondance. Quand je suis rentré dans l’armée française, je n’avais qu’une licence en informatique, je suis désormais quatre fois Bac + 5”. Xavier Tytelman ressemble à un chat qui aurait neuf vies. “J’ai la chance de ne pas avoir besoin de beaucoup d’heures de sommeil. Mais je me mets en pause plusieurs heures par jour pour pouvoir me consacrer à ma famille. On va d’ailleurs aller faire du kayak avec mon fils ce week-end”, conclut l’expert.

Ces dernières semaines, les commandes record pour les constructeurs d’avions se sont accumulées. La reprise est-elle plus rapide que prévu après le Covid ?

Cela dépend d’où on en parle. L’Europe n’a toujours pas retrouvé son niveau de 2019. Les avions qui sont commandés aujourd’hui n’entreront seulement en service qu’en 2027. On voit que des zones géographiques comme l’Asie du sud, l’Afrique, l’Amérique du Sud ont une plus forte croissance car ils ont du retard à rattraper. Ceux qui ne connaissent rien à l’aérien prévoyaient un monde nouveau, où l’on voyagerait moins. Ce n’est pas le cas, les gens ont besoin de bouger. La part des passagers qui croît le plus est celle des voyages dit “affinitaires”, c’est-à-dire celle des visites aux proches ou aux familles. Cette part représente désormais près d’un quart du trafic total. Étonnamment, et contrairement à toutes les prévisions, le télétravail favorise aussi les vols professionnels. Certaines personnes ne vont ainsi plus qu’une à deux journées par mois dans leurs bureaux respectifs. Plutôt que d’habiter à trois quarts d’heure du centre de Paris, par exemple, ils décident de s’installer en Corse et ne viennent dans la capitale française que deux fois par mois à leurs frais, là où auparavant c’était leur entreprise qui payait leur billet. Ce phénomène est encore plus marqué aux États-Unis.

Cette croissance est loin de plaire à tout le monde. Récemment, des organisations de consommateurs ont accusé les compagnies aériennes de greenwashing, en invitant les voyageurs à se passer d’une aviation jugée trop polluante, malgré les belles promesses du secteur. L’accusation est-elle justifiée ?

Aucune industrie ne s’est engagée aussi loin que l’aéronautique qui veut atteindre le zéro carbone en 2050. Le problème est qu’il faut développer des technologies et renouveler toute la flotte des avions et cela prendra un certain temps, d’où cet horizon qui peut paraître loin pour certains.

guillement "Pour le moment, le carburant durable, c’est du bullshit"

Est-ce que ce n’est pas trop tard à l’heure de l’urgence climatique ?

Toute la communication des compagnies est orientée sur des perspectives qui ne sont pas demain, alors qu’en réalité il y a plein de choses qu’on peut faire aujourd’hui. Mais il faut de l’argent. Il y a des bonnes pratiques dans le secteur qui réduisent sensiblement la consommation de carburant, comme le remplacement des vieux avions par la dernière génération d’aéronefs moins énergivores, l’éco-pilotage, l’optimisation du trafic aérien, le roulage électrique ou encore le “rétrofit” des vieux avions en améliorant les bouts d’ailes. On met énormément d’argent – 1 500 milliards de dollars jusqu’en 2035 – sur les avions de la génération suivante et pas assez sur ce qu’on peut faire tout de suite. En une dizaine d’années, Air France a réussi à augmenter son trafic de 30 % tout en diminuant ses émissions nettes de CO2 de 11 %. Certaines compagnies sont très efficaces. Ryanair ne consomme ainsi que deux litres de carburant aux cent kilomètres par passager. C’est une consommation moindre que celle de la voiture.

Le secteur mise et communique beaucoup sur le carburant durable. Pour le patron de Qatar Airways, il s’agit avant tout “d’un exercice de relations publiques”, tant les quantités de ce carburant vert dans les avions sont ridicules, selon lui. Êtes-vous d’accord avec ce constat ?

Si on parle d’aujourd’hui, je suis complètement d’accord. Pour le moment, le carburant durable, c’est du “bullshit” (sic) car il n’y en a pas assez, à part pour quelques jets privés. Mais des milliards ont été investis dans des raffineries qui devraient être prêtes dans les prochaines années. Je suis convaincu qu’on arrivera au zéro carbone en Europe d’ici 25 ans, mais pour le reste du monde, je n’en suis pas si sûr. Cela va commencer par des petits avions d’une vingtaine de places qui seront décarbonés d’ici la fin de la décennie et d'ici 2035, ce sera au tour des aéronefs de 180 places. L’idée est que le court courrier, moins de 1 500 km de vol, soit réservé dans le futur aux avions électriques et entre 1 500 et 5 000km de vol aux avions à hydrogène. Mais pour le plus long courrier, comme un vol Bruxelles-New York, on n’imagine pas d’autres solutions que le carburant durable. En 2050, on ne continuera pas à pomper du pétrole. L’aviation fait l’effort nécessaire, mais je n’ai pas l’impression que les décideurs prennent toujours les bonnes décisions pour y arriver. Une seule des centrales électriques au charbon qu’a construite l’Allemagne ces dernières années pour sortir du nucléaire émet davantage de C02 que la totalité du trafic aérien intérieur français. On peut décarboner l’aviation, mais si on continue à produire de l’électricité et de l’hydrogène sale, cela ne sert à rien.

Avec cette décarbonation des avions, les prix des billets vont-ils augmenter ?

L’écologie a un coût et donc oui les prix des billets d’avion vont augmenter, mais pas de manière délirante. Au début, le carburant durable et l’hydrogène vont coûter plus cher que le kérosène fossile. Mais, à terme, il y aura aussi des gains de productivité chez les compagnies. L’avion restera beaucoup moins cher que le train.

De plus en plus de constructeurs se lancent dans des engins électriques destinés à des services de taxis volants. Vous croyez au développement massif de ce nouveau secteur ?

Oui, ce n’est pas qu’un truc d’ingénieurs qui s’amusent mais une réalité que le monde politique a déjà intégrée. Il y a déjà des villes, comme Ottawa au Canada, qui ont décidé d’annuler la construction de ponts et de tunnels, car ils pensent que le trafic va basculer vers des modes aériens non polluants, donc des drones taxis. Le gain est double, car outre l’arrivée d’un mode de transport non polluant, cela évite de construire des infrastructures moches, polluantes et qui coûtent cher, comme des ponts ou des tunnels. Le coût d’une course aérienne à terme doit être moins onéreux qu’un Uber aujourd’hui. Le premier objectif que tout le monde s’est fixé, c’est d’être prêt pour les Jeux Olympiques de Paris.

guillement "Les incidents aériens se multiplient dans le ciel russe et je pense qu’on aura un crash aérien en Russie dans les prochaines années. Même la Chine va interdire d’accueillir sur son sol les avions russes qui n’ont plus la maintenance nécessaire."

Le Comac C919, premier avion en ligne de fabrication chinoise, a effectué son premier vol commercial il y a deux semaines. Est-ce un nouveau concurrent pour Airbus et Boeing qui se partagent le marché depuis des décennies ?

C’est un premier pas pour voir arriver un troisième grand acteur mondial et il aura de la place vu la croissance actuelle du secteur. Mais je ne vois pas les Chinois, qui sont loin derrière, devenir de vrais concurrents avant 25 ans, tant l’avantage technologique de Boeing et d’Airbus est gigantesque. Je pense que ce qui inquiète davantage les constructeurs occidentaux ce n’est pas cet avion, mais son successeur qui arrivera vers 2040. Là ils commenceront à se poser des questions.

Malgré l’embargo occidental qui impose la cannibalisation de leurs avions, l’aviation commerciale russe semble pour l’instant tenir le coup. Cela vous étonne ?

Les incidents aériens se multiplient dans le ciel russe et je pense qu’on aura un crash aérien en Russie dans les prochaines années. Même la Chine va interdire d’accueillir sur son sol les avions russes qui n’ont plus la maintenance nécessaire. Sur le long terme, l’aviation russe ne peut faire que s’écrouler. Les projets nationaux de construction d’un avion de conception russe dépendent des matériaux occidentaux. Actuellement, il n’existe rien au monde pour remplacer Airbus et Boeing.

Avec la guerre en Ukraine, l’industrie de la Défense revient en force en Europe après ces dernières années. A-t-on été trop naïf ?

Oui. On a été d’un angélisme qui a été criminel pour l’Ukraine puisqu’on a laissé faire les Russes et c’est catastrophique pour notre industrie. L’Europe a sous-investi de manière chronique ces trente dernières années dans sa défense et on ne peut pas rattraper ce retard en claquant des doigts. On a fait des mauvais choix, on a abandonné nos industries. Maintenant, il faut remonter. Et vite et bien. Il faut, par exemple, pouvoir se défendre contre des types de missiles qui sont plus performants, vont plus loin. On a aussi tergiversé sur la production de drones, dont on voit l’importance dans la guerre en Ukraine, pour finir par acheter américain. Des pays, comme Israël, ont fait des avancées considérables dans ce domaine. Avec un drone, on peut prendre des risques qu’on ne prendrait pas avec un avion de combat classique et cela coûte cinq fois moins cher à opérer. De manière générale, heureusement que la France a eu la bonne idée de continuer à développer des technologies, mais il faut désormais investir en quantité.

La Belgique vient de rentrer avec le statut d’observateur dans le projet de Scaf, l’avion de combat européen de sixième génération, porté par la France, l’Allemagne et l’Espagne. Notre pays va-t-il être bien accueilli dans ce projet après les déclarations particulièrement hostiles d’Eric Trappier, le patron de Dassault Aviation, l’un des deux leaders industriels du Scaf, contre les Belges ?

M. Trappier est un industriel, pas un politique. Plus il y a de participants à ce projet, moins il y aura de boulot pour sa société. Mais évidemment qu’il y a de la place pour les Belges dans ce projet : il y a tellement de briques technologiques à développer sur cet appareil et la Belgique a des sociétés de pointe qui seront très utiles. Je vois d’ailleurs bien la FN Herstal faire des munitions rôdeuses pour la France et la Belgique. Mais attention, si on travaille ensemble pour le Scaf, il faut des engagements fermes en termes de commandes de ce futur avion venant des différents pays participants. Par exemple, la France pourrait en commander 100 et la Belgique 30 pour remplacer ses F-35. On ne peut pas juste profiter des efforts financiers des autres pour ne pas être dans l’équipe jusqu’à la fin. Pour le reste, je suis d’accord avec l’analyse du patron de Dassault : la Belgique n’aurait pas dû acheter le F-35 aux Américains de Lockheed Martin. La Belgique avait pourtant la possibilité d’acheter européen pour remplacer ses F-16.

Cette fameuse Europe de la Défense est-elle possible ?

Elle n’existe pas, mais elle se fera petit à petit par l’exemple de projets conjoints entre des pays de l’Union. La Belgique est exemplaire à ce niveau, avec ce qu’elle fait en intégrant sa marine avec celle des Pays-Bas ou ses projets d’armée de terre avec la France. Mais arrêtons d’abord et surtout d’acheter américain car c’est cela qui nous tue. Je le répète : le choix belge du F-35 est une erreur. Est-ce que la Belgique peut se permettre un avion qui coûte 40 000 euros l’heure de vol alors que les Américains avaient promis qu’il ne coûterait pas plus cher que le F-16, soit près de la moitié de ce prix ? Le contrat va coûter plus cher que prévu, les retombées économiques ne sont pas au rendez-vous. La Belgique s’est complètement fait arnaquer avec l’achat de ses F-35. C’est dans notre intérêt, nous les Européens, de ne dépendre de personne pour notre Défense. Si Trump revient au pouvoir, est-ce qu’il continuera à nous défendre contre les Russes ? On n’en sait rien. La menace vient aussi de la Chine. Il faut être stratégiquement autonome. Et ne pas toujours penser que parce que c’est américain, c’est forcément mieux. On est plus nombreux et on a un PIB supérieur aux Américains : il n' y a rien de ce qu’ils font chez eux qu’on ne peut pas faire en Europe.