"La Région n'a jamais autant investi en promotion que depuis la création de la marque VisitWallonia en 2020"

Les budgets pour la promotion de la destination Wallonie sont passés de 5,6 millions en 2020 à 7,8 millions cette année, "une augmentation de 40 %", souligne le cabinet De Bue. Les investissements de cette année serviront aux campagnes de promotion VisitWallonia.be mais aussi "à l'intensification de la vente en ligne de produits touristiques et à la fidélisation de la clientèle notamment avec le Pass VisitWallonia.be".

"Tourisme des quatre saisons", offre structurée

Désormais, "la promotion du tourisme, c'est toute l'année !, résume le porte-parole. Nous défendons un tourisme des quatre saisons ; nous communiquons à toutes les périodes de vacances via des campagnes d'activation ou de notoriété."

De plus, "depuis 2020, nous avons structuré l'offre et faisons la promotion de packages. Nous avons développé, notamment à travers le plan de relance de la Wallonie, le tourisme itinérant : vacances à vélo, fluviales, en motor-home, parcours de VTT, avec des idées d'activités à proximité. Par exemple, des formules à vélo pour visiter des sites reconnus par l'Unesco pendant deux ou trois jours, avec logements à la clé."

Dans le cadre du plan de relance, ce sont 47 millions qui sont consacrés (d’ici 2026) à l’amélioration et la structuration de l’offre touristique.

Autant de mesures qui visent à rester dans la tendance positive enregistrée pendant les années Covid. En 2022, selon les chiffres Statbel, en Wallonie, les nuitées en juillet (à 1,474 million) étaient en hausse de 13 %, 11 % et 12 % par rapport à, respectivement, juillet 2021, 2020 et 2019. En août, elles étaient en progression (à 1,4 million) de 10 %, 14 % et 9 %. Sur l’ensemble de l’année, la hausse s’établit à 6 % par rapport à 2019. Et + 11 % pour les nuitées des Belges, sur tout le territoire, eux qui représentent 55 % du total, pour 67,5 % en 2021 et 2020, et 50,1 % en 2019.

Même s’il y a moins de Belges qui passent leurs vacances "complètes" dans le sud du pays, un phénomène lié au Covid, ils semblent rester plus volontiers dans leur pays pour des week-ends prolongés ou de courts séjours.

"Week-ends fort prisés" à Durbuy

Sur le "terrain", à Durbuy, "après la sursaturation pendant les congés scolaires lors de la pandémie, nous sommes revenus à des taux de fréquentation semblables à ce que la ville connaissait avant le Covid", constate Pablo Docquier, échevin du Tourisme. "Avec moins de Belges pendant les vacances scolaires ; ils sont tentés de repartir à l'étranger mais davantage pendant les week-ends. Ceux-ci sont à présent fort prisés toute l'année, il n'y a plus de pause, alors qu'avant, ils étaient plus calmes en janvier, février et mars. Un effet combiné du Covid, des derniers investissements et de la promotion sans doute", ajoute l'échevin qui relève que la ville a conservé des budgets de promotion inchangés et a continué à investir dans la nature et les balades.

Et de poursuivre : "Si l'été s'annonce très chaud en termes de réservations, surtout du 15 juillet au 15 août, l'arrière-saison, en septembre-octobre, attire désormais beaucoup de monde, surtout les week-ends." Par contre, le changement du calendrier scolaire francophone s'est déjà fait logiquement sentir, avec des vacances en avril plus calmes et un mois de mai plus chargé que d'habitude. Et, une nécessaire mais pas toujours facile adaptation de l'horeca.

"L'année 2023 s'annonce dans la même tendance que 2022, conclut Jean-Philippe Lombardi, même si elle est un peu particulière en raison de ce changement de rythme scolaire. Nous nous donnons dès lors un an pour voir comment les habitudes des Belges vont changer. Certains ont pris leurs grandes vacances en mai, pendant les vacances de printemps, pour profiter de prix moins élevés ; peut-être resteront-ils alors en Belgique en juillet-août ?"