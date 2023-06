Négociations entre Engie et l'Etat belge sur le nucléaire : Doel 4 et Tihange 3 pourraient redémarrer dès 2025

Mais quel est le contenu de l'accord? Selon nos informations, on se dirige vers le scénario d'une redémarrage de Doel 4 et Tihange 3 dès 2025. Or, selon le head of terms signé par Engie et la Vivaldi en janvier dernier, le redémarrage ne devait avoir lieu qu'en 2026, au plus tôt.

Problème de sécurité d'approvisionnement ...

Comment expliquer ce changement de cap ? Rappelons qu'un problème de sécurité d'approvisionnement avait été identifié, pour l'hiver 2025-2026. En effet, suite à la guerre en Ukraine, le gouvernement De Croo avait demandé à Elia, le gestionnaire du réseau électrique, de tenir compte d'un scénario plus sévère dans ses calculs sur la sécurité d'approvisionnement. Ces nouvelles hypothèses ont abouti à la conclusion qu'il manquerait entre 900 et 1200 MW pour passer l'hiver 2025-2026 sans encombres.

Il était donc préférable, pour la Vivaldi, de pouvoir compter sur Doel 4 et Tihange 3 dès novembre 2025 (au lieu de novembre 2026). Néanmoins, cette option d'un redémarrage précoce avait initialement été écartée par Engie. En effet, l'énergéticien avait toujours dit qu'un délai de cinq ans était nécessaire entre la décision de prolonger et la prolongation effective. Ce délai de cinq ans doit être mis à profit pour réaliser tous les travaux de modernisation des réacteurs ainsi que les démarches légales et administratives nécessaires à la prolongation. Un délai de cinq dont ne disposait plus Engie...

Mais un coup de pouce est venu de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN). En janvier 2022, le gendarme du nucléaire avait déjà fait savoir qu'il ne s'opposerait pas à une modification des règles de sûreté nucléaire, afin de permettre à Engie de réaliser certains travaux travaux après la prolongation.

Ensuite, l'AFCN et la ministre de l'Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), avaient milité en faveur de l'option du "flex LTO". Il s'agit d'effectuer durant l'été les travaux nécessaires à la prolongation de Doel 4 et Tihange 3. En outre, certains travaux non essentiels seraient réalisés plus tard, jusqu'à trois ans après la date de prolongation. L'objectif étant de pouvoir compter sur les deux réacteurs nucléaires durant les hivers compliqués.

Selon nos informations, Engie aurait adhéré au concept du "flex LTO". Il se pourrait donc que Doel 4 et Tihange 3 puissent produire durant l'hiver 2025-2026, annoncé comme problématique. Des informations plus précises devraient être communiquées dans les jours qui viennent.