"On n'a pas des salaires de nababs comme certains veulent le faire croire" : indexés, les salaires des fonctionnaires européens sont-ils trop élevés ?

Néanmoins, il faut savoir que les salaires sont, à l’instar de ce qu’il se passe pour les employés en Belgique, indexés. “Ce qui est positif pour les plus bas salaires mais devrait largement être plafonné pour les plus hauts. Il y a des gens en fin de carrière à 15 000 euros par mois qui sont indexés alors qu’ils ont un travail disons… modéré”, nous lance un fonctionnaire européen. Il faut savoir que les salaires européens ont été revus au début des années 2010 et ceux qui ont été embauchés avant cela bénéficient de revenus supérieurs, car une réforme a été mise sur les rails après la crise économique mondiale de 2008 et appliquée depuis 2014.

guillement "Il y a des gens en fin de carrière à 15000 euros par mois qui sont indexés alors qu'ils ont un travail disons... modéré."

S’il est difficile d’obtenir le salaire médian d’un fonctionnaire européen, les situations pouvant présenter de nombreuses différences, il nous revient que le salaire moyen est d’environ 6 500 euros nets, tous profils confondus.

"La plupart sont entre 5000 et 6000 euros. Ce qui est un bon salaire mais reste moins élevé que dans des institutions américaines ou autres. Et il y a des coupes budgétaires qui réduisent les dépenses et pénalisent le travail”, nous dit un fonctionnaire qui désire conserver l’anonymat. “Dans la plupart des services, on constate un gel des recrutements, à cause de l’indexation des salaires, ce qui fait que la charge de travail augmente. Je pense qu’il faudrait limiter l’indexation à un certain plafond de revenus”, renchérit-il. Un son de cloche qui nous revient de la part de plusieurs fonctionnaires que nous avons sondés.

guillement "On constate un gel des recrutements à cause de l'indexation des salaires, ce qui fait que la charge de travail augmente."

"L’argument de l’attractivité par rapport au secteur privé doit être nuancé mais il est vrai que, sans indexation, cela limiterait l’intérêt pour certains de venir travailler à Bruxelles, que ce soit pour ceux des pays du sud, qui bénéficient de conditions de vie souvent plus agréables dans leur pays d’origine, ou même de pays du nord, où le niveau de rémunération est plus élevé. Donc, l’attractivité des salaires est indispensable pour garder cette diversité de profils ainsi que pour conserver un niveau d’excellence. Mais cela ne justifie pas les indexations pour ceux qui gagnent déjà très bien leur vie”, répète-t-il. “On n’a pas des salaires de nababs, comme certains veulent le faire croire. Mais les salaires les plus élevés ne devraient pas être indexés”, termine-t-il, précisant que ces salaires restent très attractifs pour les pays de l’Est, dont les salaires moyens nationaux sont parfois en dessous de 1000 euros.

Quelle est l’indexation exacte ?

La Commission européenne nous précise que “malgré une inflation de 10,5 % mesurée en Belgique sur la période considérée entre juillet 2021 et juillet 2022, l’augmentation annuelle mesurée pour le personnel de l’UE était de 4,5 %. Il s’agit d’un niveau qui se reflète également dans les augmentations salariales dans de nombreux États membres”, dont 1,7 % pour la période de janvier à juin 2023, car le calcul de l’indexation des salaires des fonctionnaires européens se fait chaque année mais peut être mis à jour tous les six mois lorsque l’inflation dépasse les 3 %.

L’indexation, quant à elle, se calcule sur base de l’évolution des salaires des fonctionnaires dans les différents États membres (à hauteur de 50 % du calcul) ainsi que l’évolution du pouvoir d’achat à Bruxelles et au Luxembourg (pour l’autre moitié du calcul).

”Il convient de noter que, dans l’ensemble, le personnel de l’UE a perdu environ 11,7 % de son pouvoir d’achat au cours de la période 2004-2022, tandis que les fonctionnaires des administrations nationales n’ont perdu que 3 %”, justifie, par contre, la Commission à ce propos.

guillement “On n’a pas des salaires de nababs, comme certains veulent le faire croire."

Pourtant, l’indexation atteint 7 %, selon certaines sources. “C’est parce qu’en 2020, la partie de l’indexation basée sur le pouvoir d’achat à Bruxelles et au Luxembourg a été gelée, à cause du Covid et de la récession. C’est un effet de rattrapage. Il y a donc une indexation de 7 % en 2022 à cause de cela et 1,7 % en 2023 pour le moment, soit 8,7 %” sur un an et demi, précise le porte-parole de la Commission pour les questions de ressources humaines et de budget, Balazs Ujvari. “En tout cas, le chiffre de 14 % d’indexation qui circule est totalement faux”, insiste-t-il. “À la mi-2023, les salaires de l’ensemble des fonctionnaires ont été ajustés de 1,7 %”, dont celui de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, (dont le salaire dépasse donc 31 700 euros actuellement), a d’ailleurs encore répété la Commission ce lundi.

Taux d’imposition de 14 %

Parmi les idées reçues, on entend parfois que les fonctionnaires européens “ne paient pas d’impôts”. Ce qui n’est pas exact. Le taux peut fortement varier, de moins de 10 % à 45 %. Mais de ce qui nous revient de plusieurs sources et de ce qui est admis par la Commission, le taux moyen est de 14 %. La différence entre brut et net est donc beaucoup moins élevée que pour les autres travailleurs en Belgique, par exemple.

Au total, ce sont environ 56 000 fonctionnaires qui travaillent pour les différentes institutions dans les différents pays. Ces derniers paient donc un impôt européen auquel un “prélèvement de solidarité” de 6 % est ajouté à leur taxation pour la période 2014-2023. Une mesure décidée pour réduire les dépenses des années qui ont suivi la crise de 2008 (encore) et qui ne sera a priori pas renouvelée.

”Il y a également des volontés de réduire les coûts via la mutualisation des espaces de travail. De plus en plus, on voit qu’il y a des colocations, des partages d’immeubles pour les différentes antennes”, nous précise un des fonctionnaires interrogés.

Le prix du déracinement

”Leurs besoins primaires sont satisfaits… Le problème est que nous sommes surchargés de travail. Je préférerais qu’on limite l’indexation et qu’on embauche plus”, nous précise encore un autre fonctionnaire. “Au bout d’un moment, je ne vais pas cracher dans la soupe, j’ai travaillé pour… mais il y a une limite dans la décence. On peut comprendre la critique sur les salaires. Mais elle doit tout de même être nuancée”, renchérit-il. Pour rappel, pour être fonctionnaire, un concours doit être passé.

Enfin, certaines primes (expatriation, prime par enfant d’environ 400 euros et autres avantages) viennent tout de même faciliter la vie des fonctionnaires européens. Mais c’est la “prime” au déracinement et de ce que cela peut impliquer comme frais (garde d’enfant, visites à la famille à l’étranger, etc.), nous disent certains d’entre eux.