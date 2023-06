Les problèmes au Canal de Panama pourraient faire flamber les prix des biens importés

Selon l’Autorité du canal (ACP), les précipitations de ce début d’année sont pratiquement inférieures de 50 % à la moyenne. Ces derniers jours, toutefois, expliquent l’Autorité du canal sur son site Internet, les conditions météorologiques se sont un peu améliorées, ce qui a permis de suspendre temporairement des mesures encore plus sévères que celles déjà mises en place pour les navires de gros tonnage, mesures qui devaient entrer en vigueur ce dimanche 25 juin.

Tirant d’eau réduit

”Le tirant d’eau maximum autorisé de 13,41 m restera en vigueur dans les écluses Neopanamax, et le tirant d’eau maximum autorisé de 12,04 m restera en vigueur dans les écluses Panamax jusqu’à nouvel ordre”, ont expliqué les gestionnaires du canal. “L’ACP continuera à surveiller le niveau du lac Gatun et annoncera les futurs ajustements de tirant d’eau en temps opportun”, expliquent encore les gestionnaires du canal.

Le souci vient du mode de fonctionnement du canal qui compte, pour compenser les différences de niveaux, une série d’imposantes écluses qui se remplissent puis se vident dans la mer, ce qui consomme énormément d’eau. On le sait, le canal n’est qu’une partie du passage des bateaux puisque ces derniers traversent aussi deux lacs artificiels (Gatun et Miraflores) créés pour permettre le passage des bateaux et l’alimentation des écluses.

À lire aussi

Ralentissement du trafic

Les premières mesures mises en place par l’ACP jusqu’à la mi-juillet ont déjà pour effet de conduire les plus grands navires à réduire leur cargaison de 25 % pour diminuer leur tirant d’eau. On sait toutefois que la tendance qui a conduit à la création de nouvelles écluses il y a quelques années, est de faire passer des bateaux plus grands, au tirant d’eau plus important. Une partie des cargaisons est aussi transportée par le chemin de fer du Panama, mais cela accroît le coût du fret. Si les conditions devaient se dégrader par la suite, certains armateurs pourraient reconsidérer leur stratégie, cesser d’emprunter le canal et faire contourner le continent par le sud, en passant par le cap Horn, ce qui représente un détour de quelque 10,000 km si l’on prend un trajet reliant New York à San Francisco, par exemple.

À lire aussi

Là aussi, les coûts supplémentaires seraient énormes, ce qui aurait, in fine, une influence sur les prix des matériaux ou denrées transportés. Le canal permet le passage annuel de près de 13 500 bateaux, et assurerait un tiers du commerce maritime entre l’Asie et les États-Unis. Le détournement des plus grands navires aurait aussi des conséquences financières énormes pour le canal puisque les plus gros tonnages (10 passages par jour) représentent la moitié du chiffre d’affaires du canal (3 milliards de dollars par an). L’ACP a déjà augmenté le prix des passages, ce qui s’est répercuté sur le prix par conteneur.