Plan de relance : la Belgique perdrait "seulement" 300 millions en cas d’absence de réforme des pensions

Une réforme en septembre sinon rien ?

"Si la Belgique ne présente pas sa première demande de paiement en septembre, le montant de l'aide risque d'être définitivement et complètement perdu. Un certain nombre d'États membres travaillent déjà sur leur quatrième demande de paiement et le retard accumulé par la Belgique est en train de s'aggraver", écrit Céline Gauer. En cause, surtout, l’inertie de la Vivaldi sur la réforme des pensions. La Libre avait déjà soulevé le problème, mais il semble plus aigu qu’imaginé, d’après L’Echo. Le règlement européen étant plutôt flou sur la "sanction financière" en cas de manquement sur un jalon – entendez un engagement -, le retard était supposé n’être pas trop problématique – dans le pire des cas la Belgique aurait perdu 200 millions d’euros.

Le courrier de la Commission que La Libre a également pu consulter est plus clair : la sanction pourrait être 10 fois pire. "Si l'étape intermédiaire sur les pensions n'est pas atteinte, une réduction limitée des paiements s'ensuivra, mais si cette étape n'est pas bonne (et c'est ce qu'elle semble être), l'étape finale (c’est-à-dire l'entrée en vigueur de la nouvelle législation) ne sera pas bonne non plus, et le coût financier sera alors très important : le multiplicateur sera de x10", écrit la Commission européenne. Sans toutefois préciser de montant précis… Pour la Commission européenne, cette réforme doit assurer la soutenabilité financière du régime à long terme. Or, les trois mesures déposées par la Ministre Karine Lalieux (PS) ne suffisent pas. "Selon tous les chiffres et informations actuellement à notre disposition, le coût supplémentaire du plan de pension par rapport à 2019 sera d’au moins 1 à 1,2 % du PIB en plus."

Contacté, le cabinet du secrétaire d'Etat à la Relance, Thomas Dermine (PS), répond à la Commission : "Il reste une incertitude quant à l’application des coefficients. Il existe plusieurs coefficients dans la méthodologie de la Commission sur le paiement partiel. Il n’y est pas fait mention d’un coefficient x10. Si un tel coefficient devait être appliqué au total sur deux jalons manquants (sur 20), le montant total de la suspension lié à la réforme des pensions serait similaire à ce que nous avons déjà annoncé, c’est-à-dire autour des 300 millions d’euros". Et donc pas deux milliards comme craint. "Par ailleurs, la date du 21 juillet n’est pas une deadline officielle. La date du 31 août (pour le recours aux prêts) ou du 31 décembre pour l’approbation du Plan par le Conseil en sont par contre bien. Quoiqu’il en soit, le Plan amendé belge sera transmis officiellement à la Commission avant le 21 juillet", promet-on chez les socialistes. Deux choses sont sûres : le dossier se politise fortement, et si les fonds européens devaient faire défaut, partiellement ou totalement, cela aurait un impact après 2024 sur les finances publiques.

Onze milliards d’économies de 2020 à 2024

Et on en revient à Sander Loones et à la Commission des Finances qui s’est tenue ce mercredi. Le pourfendeur de nos finances publiques n’a pas manqué rappeler que le déficit de la Belgique (5% environ du PIB cette année) était l’un des plus importants des Etats membres de l’Union européenne (UE) et que notre endettement public filait du mauvais coton. Qu’il fallait donc faire des économies. Ce à quoi la secrétaire d’État au budget Alexia Bertrand (Open VLD) a répondu en commission que la Vivaldi, d’ici 2024, "ferait 11 milliards d’euros d’économies". "La Belgique a déjà réalisé un effort de plus de 9,8 milliards. En 2024, on fera un effort supplémentaire de 1,2 milliard d’euros. Le gouvernement prend ses responsabilités", a asséné la secrétaire d’Etat libérale. Un argumentaire qui n’a pas convaincu l’opposition, Sander Loones estimant que l’embellie conjoncturelle des derniers mois (et la baisse des prix de l’énergie) explique en grande partie cette économie. Et le député nationaliste de rappeler qu’il n’est pas le seul à penser que la situation est plus que sérieuse, "puisque la BNB, le Bureau fédéral du Plan et plus récemment l’OCDE estimaient qu’à politique inchangée, notre dette n’est plus soutenable".

Le cabinet de Thomas Dermine nous expliquait récemment que les projets à financer dans le cadre du plan de relance ne seront pas arrêtés, quoi que l’Europe décide, l’Etat fédéral prenant alors le relais. En faisant appel aux marchés. La solution serait "d’augmenter le plafond de la position débitrice du fonds qu'on utilise pour financer les projets "RRF" du plan". D’une manière ou d’une autre, notre position d’endettement s’en trouverait aggravée. "Peut-être pas tout de suite, mais à terme, oui. On parle potentiellement de gros montants mais peut-être le calcul est-il que tout cela ne se réalisera que sous la prochaine législature", nous explique une source gouvernementale de droite.

Pour rappel, en 2023, la charge d’intérêts – poids de la dette – s’inscrirait à 8,5 milliards d’euros. Elle s’accroîtrait à 15,96 milliards d’euros en 2028. Soit une hausse de près de 8 milliards d’euros en 5 ans. Mi-juillet, le comité de monitoring rendra son avis sur la situation de nos finances publiques…