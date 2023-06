Un kern, réuni à partir de 20h30 ce mercredi soir, a donné son aval à l’accord négocié par les cabinets du Premier ministre, Alexander De Croo (Open Vld), et de la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen).

La Vivaldi a obtenu que Doel 4 et Tihange 3 soient prolongés "dès novembre 2026 voire dès novembre 2025, sous réserve de la mise en œuvre effective d’une modification annoncée de la réglementation". Le but est de pouvoir compter sur Doel 4 et Tihange 3 le plus tôt possible, pour passer les hivers considérés comme les plus problématiques.

En position de force, Engie a obtenu qu’on lui adresse une facture définitive pour la gestion de ses déchets nucléaires. Ce cadeau de l’État belge va permettre de lever une incertitude pesant sur le cours de Bourse du groupe français. Le communiqué évoque "un accord sur la fixation d’un montant forfaitaire pour les coûts futurs liés à la gestion des déchets nucléaires (...), pour un montant total de 15 milliards d'euros". Ce montant s’ajoute aux montants déjà provisionnés pour le démantèlement des centrales exploitées par Engie. Le groupe français reste responsable de la partie démantèlement.

Enfin, une co-entreprise, détenue à parts égales par l’État et Engie, sera chargée d’investir dans la prolongation de Doel 4 et Tihange 3. Elle se partagera les bénéfices générés par l’exploitation des deux réacteurs, ainsi que les éventuelles pertes.

Notons que l’État belge va garantir un prix minimum auquel sera vendu l’électricité produite par Doel 4 et Tihange 3. Sauf si les réacteurs ne produisent pas, la co-entreprise ne devrait donc pas faire de pertes. Enfin, si les prix de l’électricité sont au dessus du plafond, c’est l’État qui empoche la différence.