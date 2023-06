Elia espère le retour de Doel 4 et Tihange 3 dès 2025

Elia, le gestionnaire du réseau électrique, s’est dit satisfait qu’Engie et le gouvernement De Croo envisagent une relance de Doel 4 et Tihange 3 dès novembre 2025. "Un grand pas a été fait et je suis très optimiste", a commenté Chris Peeters, le CEO d’Elia, au sujet de l’accord conclu entre le gouvernement et Engie.